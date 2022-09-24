Рука с сине-желтыми браслетами: Зеленский посмертно наградил воина, чье фото стало символом геноцида украинцев

Погибшего воина наградили также орденом "Золотая звезда".

В своем обращении, опубликованном в Telegram вечером 24 сентября, Зеленский рассказал, что Сова – военнослужащий прославленной 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Фото его руки с сине-желтыми браслетами, которое во время эксгумации тел в Изюме Харьковской области сделал украинский фотограф Юрий Ларин, облетело мировые СМИ и стало одним из символов геноцида украинцев россиянами.

"Он защищал наше государство с начала войны, в 2014 году боролся за Пески, за донецкий аэропорт. После 24 февраля воевал в Харьковской области. Сергей Сова отдал жизнь за Украину. Все мы видели фотографию его руки с сине-желтыми браслетами на запястье. Он носил их как оберег с 2014 года. И это фото стало одним из первых из Изюма с места массового захоронения в лесу, которое обнаружили, когда оккупанты сбежали. Он был настоящим воином, таким отцом, которым можно только гордиться. Вечная память и почет герою. Вечная слава всем нашим воинам, которые отдали жизнь в боях за наше государство", – сказал Зеленский.

У Совы остались жена и двое детей. Супруга военнослужащего Оксана Сова рассказывала "Фактам" 19 сентября, что пять месяцев ее муж числился без вести пропавшим. Когда в изюмском лесу началась эксгумация, она опознала мужа по фотографиям, где были видны его татуировки.

"Даже вытатуированное имя дочери осталось на руке. И желто-синие браслетики. С этими браслетами Сергей не расставался с 2014 года. Еще когда он шел на войну, их ему как обереги подарили наши дети. Сыночек тогда пошел в первый класс, а дочери исполнился год, – рассказала она. – Сын очень сильно плакал за папой. А в воскресенье собрался и на сайте Офиса президента оставил Владимиру Зеленскому письмо, в котором попросил помощи как можно быстрее вернуть отца домой для достойного захоронения".

К обращению ребенок прикрепил фото руки своего отца.

"Это символ достоинства украинского воина, его мужества. В конце Марат добавил, что его отец с 2014 года достойно защищал Украину и отдал ради нее жизнь и что было бы большой честью из рук Владимира Зеленского получить награду для папы посмертно. За его мужество. За то, что боролся за свободу нашей страны. Когда сын признался мне о своем поступке, это еще больше меня растрогало… Надеемся, что нас услышат и мы сможем совсем скоро провести Сергея в последний путь с военными почестями. Он заслужил, чтобы его достойно похоронили. Мы так долго его ждали…" – сказала женщина.

Тело погибшего воина уже передали семье, сообщили в полиции.