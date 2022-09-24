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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рука с сине-желтыми браслетами: Зеленский посмертно наградил воина, чье фото стало символом геноцида украинцев

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Сергей Сова с семьей
Сергей Сова с семьей
Фото: Оксана Сова via fakty.ua

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины старшему солдату Сергею Сове (посмертно). Указ опубликован на сайте главы государства.

Погибшего воина наградили также орденом "Золотая звезда".

В своем обращении, опубликованном в Telegram вечером 24 сентября, Зеленский рассказал, что Сова – военнослужащий прославленной 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Фото его руки с сине-желтыми браслетами, которое во время эксгумации тел в Изюме Харьковской области сделал украинский фотограф Юрий Ларин, облетело мировые СМИ и стало одним из символов геноцида украинцев россиянами.

https://www.facebook.com/aleksandrgrekhov/posts/pfbid02XKxWzBwTMZwQCuovrgPtsJaCNVjDLxbwqYm2LUTHu8B4xLXdLHH9KaxEuvthhhgil

"Он защищал наше государство с начала войны, в 2014 году боролся за Пески, за донецкий аэропорт. После 24 февраля воевал в Харьковской области. Сергей Сова отдал жизнь за Украину. Все мы видели фотографию его руки с сине-желтыми браслетами на запястье. Он носил их как оберег с 2014 года. И это фото стало одним из первых из Изюма с места массового захоронения в лесу, которое обнаружили, когда оккупанты сбежали. Он был настоящим воином, таким отцом, которым можно только гордиться. Вечная память и почет герою. Вечная слава всем нашим воинам, которые отдали жизнь в боях за наше государство", – сказал Зеленский.

У Совы остались жена и двое детей. Супруга военнослужащего Оксана Сова рассказывала "Фактам" 19 сентября, что пять месяцев ее муж числился без вести пропавшим. Когда в изюмском лесу началась эксгумация, она опознала мужа по фотографиям, где были видны его татуировки.

"Даже вытатуированное имя дочери осталось на руке. И желто-синие браслетики. С этими браслетами Сергей не расставался с 2014 года. Еще когда он шел на войну, их ему как обереги подарили наши дети. Сыночек тогда пошел в первый класс, а дочери исполнился год, – рассказала она. – Сын очень сильно плакал за папой. А в воскресенье собрался и на сайте Офиса президента оставил Владимиру Зеленскому письмо, в котором попросил помощи как можно быстрее вернуть отца домой для достойного захоронения".

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465878398893981&set=a.440725964742558&type=3

К обращению ребенок прикрепил фото руки своего отца.

"Это символ достоинства украинского воина, его мужества. В конце Марат добавил, что его отец с 2014 года достойно защищал Украину и отдал ради нее жизнь и что было бы большой честью из рук Владимира Зеленского получить награду для папы посмертно. За его мужество. За то, что боролся за свободу нашей страны. Когда сын признался мне о своем поступке, это еще больше меня растрогало… Надеемся, что нас услышат и мы сможем совсем скоро провести Сергея в последний путь с военными почестями. Он заслужил, чтобы его достойно похоронили. Мы так долго его ждали…" – сказала женщина.

Тело погибшего воина уже передали семье, сообщили в полиции.

Контекст:

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.

Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел. Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить, сообщили в полиции.

Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. США, как и Евросоюзосудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Герой Украины, донецкий аэропорт, Владимир Зеленский, война России против Украины, татуировка, эксгумация
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