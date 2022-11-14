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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате атак по Харьковской области два человека ранены, еще двое подорвались на минах – ОВА

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В двух местах вследствие обстрела начались пожары
В двух местах вследствие обстрела начались пожары
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

За прошедшие сутки российская армия обстреляла города Купянск и Волчанск, а также еще несколько населенных пунктов в Купянском, Чугуевскогом и Харьковском районах, расположенных рядом с линией столкновения и границей с РФ. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 14 ноября сообщил в Telegram.

По его словам, в Волчанске атака оккупантов повредила жилой дом, в поселке Шевченково Купянского района – инфраструктурный объект и учреждение образования. В обоих местах попадания начались пожары.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске с ранением госпитализированы мужчина 48 лет и женщина 26 лет.

Синегубов отметил, что в области сохраняется высокая минная опасность. 13 ноября в Дергачах на неизвестном устройстве взорвался и был госпитализирован с ранениями 45--летний мужчина. Кроме того, в селе Волохов Яр Чугуевского района при таких же обстоятельствах пострадал  54-летний мужчина.

"Продолжаются работы по разминированию территории области. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщили в ОВА.

По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Теги: Харьковская область, раненые, Харьковская ОГА, Купянск, Волчанск, война России против Украины, мины, Олег Синегубов, Дергачи
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