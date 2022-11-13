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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли три района Харьковской области, в жилом доме произошел пожар – ОВА

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По словам Синегубова, противник атаковал мирное население в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах
По словам Синегубова, противник атаковал мирное население в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли три района Харьковской области. Об этом 13 ноября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, противник атаковал мирное население в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах.

В Волчанске около 16.00 в результате российских обстрелов была повреждена квартира в жилом доме, там произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

"В течение суток раненых среди гражданского населения медики не зафиксировали", – отметил Синегубов.

Также глава ОВА подчеркнул, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 404 взрывоопасных предмета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщили в ОВА.

По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, война России против Украины, Олег Синегубов
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