Оккупанты обстреляли три района Харьковской области, в жилом доме произошел пожар – ОВА

По его словам, противник атаковал мирное население в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах.
В Волчанске около 16.00 в результате российских обстрелов была повреждена квартира в жилом доме, там произошел пожар. Обошлось без пострадавших.
"В течение суток раненых среди гражданского населения медики не зафиксировали", – отметил Синегубов.
Также глава ОВА подчеркнул, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 404 взрывоопасных предмета.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщили в ОВА.
По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.