Оккупанты обстреляли три района Харьковской области, в жилом доме произошел пожар – ОВА

По словам Синегубова, противник атаковал мирное население в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, противник атаковал мирное население в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах.

В Волчанске около 16.00 в результате российских обстрелов была повреждена квартира в жилом доме, там произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

"В течение суток раненых среди гражданского населения медики не зафиксировали", – отметил Синегубов.

Также глава ОВА подчеркнул, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 404 взрывоопасных предмета.

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