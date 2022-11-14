СБУ задержала российского агента, который сдавал оккупантам позиции украинской ПВО в Харьковской области

Задержанным оказался житель Салтовского жилого массива – одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Среди основных целей разведывательно-подрывной деятельности было выявление вероятных боевых позиций противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении. Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским объектам", – говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанным оказался житель Салтовского жилого массива – одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова.

По данным СБУ, летом предатель начал через соцсети искать пути выхода на представителей страны-агрессора для оказания помощи в войне против Украины. Для этого он публиковал информацию о местах временного базирования подразделений сил обороны.

"Установлено, что после того, как злоумышленник опубликовал запрещенную информацию, "раскрытые" позиции украинской ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны врага", – подчеркнули в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Суд избрал предателю меру пресечения в виде содержания под стражей.

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