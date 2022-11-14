СБУ задержала российского агента, который сдавал оккупантам позиции украинской ПВО в Харьковской области

"Среди основных целей разведывательно-подрывной деятельности было выявление вероятных боевых позиций противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении. Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским объектам", – говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанным оказался житель Салтовского жилого массива – одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова.
По данным СБУ, летом предатель начал через соцсети искать пути выхода на представителей страны-агрессора для оказания помощи в войне против Украины. Для этого он публиковал информацию о местах временного базирования подразделений сил обороны.
"Установлено, что после того, как злоумышленник опубликовал запрещенную информацию, "раскрытые" позиции украинской ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны врага", – подчеркнули в спецслужбе.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Суд избрал предателю меру пресечения в виде содержания под стражей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они периодически наносят по Харькову ракетные удары.
По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления ВСУ было 32%), сообщал глава военной обладминистрации Олег Синегубов.