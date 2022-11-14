ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала российского агента, который сдавал оккупантам позиции украинской ПВО в Харьковской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Задержанным оказался житель Салтовского жилого массива одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова
Задержанным оказался житель Салтовского жилого массива – одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове российского агента, который передавал оккупантам разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории области. Об этом 14 ноября в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Среди основных целей разведывательно-подрывной деятельности было выявление вероятных боевых позиций противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении. Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским объектам", – говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанным оказался житель Салтовского жилого массива – одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова.

По данным СБУ, летом предатель начал через соцсети искать пути выхода на представителей страны-агрессора для оказания помощи в войне против Украины. Для этого он публиковал информацию о местах временного базирования подразделений сил обороны.

"Установлено, что после того, как злоумышленник опубликовал запрещенную информацию, "раскрытые" позиции украинской ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны врага", – подчеркнули в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Суд избрал предателю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они периодически наносят по Харькову ракетные удары.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления ВСУ было 32%), сообщал глава военной обладминистрации Олег Синегубов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, Харьковская область, ПВО, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
Макаревич высказался о быдле
Макаревич высказался о быдле
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Что по стрессу?" Каминская оказалась под капельницей
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
В халате и без макияжа. Maruv впервые после родов показала, как она выглядит
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги
  "Лучшее исполнение этой песни. Трогает до слез". Shumei исполнил песню "Мальви" – кавер на "Баладу про Мальви" Ивасюка. Видео
  "Лучшее исполнение этой песни. Трогает до слез". Shumei исполнил песню "Мальви" – кавер на "Баладу про Мальви" Ивасюка. Видео
  Kalush Orchestra выступила на MTV EMA 2022. Видео
  Kalush Orchestra выступила на MTV EMA 2022. Видео
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (544558)
2
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (30216)
3
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert (22367)
4
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (22066)
5
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом (21389)
6
32-летняя Дорофеева показала живот (10806)
7
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (6364)
8
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра (5905)
 
 
 
 