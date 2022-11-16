Российские военные постепенно отходят из Новой Каховки – мэр

Оккупационные войска отходят все дальше за Днепр Фото: EPA

"Правая сторона освобождена, а левая – это территория, которую враг готовил к оборонительным действиям: окопы, блиндажи. Но последние день-два врагов в городе осталось не так много, есть патрульные, представители Росгвардии, а большинство отошли километрах в 10–15 от Днепра", – рассказал он.

По словам Коваленко, российские оккупанты продолжают предлагать жителям Новой Каховки покинуть город, хотя в нем сейчас нет проблем с электричеством, водой и газоснабжением, а также с продуктами, заверил мэр.