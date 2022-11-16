Российские военные постепенно отходят из Новой Каховки – мэр

"Правая сторона освобождена, а левая – это территория, которую враг готовил к оборонительным действиям: окопы, блиндажи. Но последние день-два врагов в городе осталось не так много, есть патрульные, представители Росгвардии, а большинство отошли километрах в 10–15 от Днепра", – рассказал он.
По словам Коваленко, российские оккупанты продолжают предлагать жителям Новой Каховки покинуть город, хотя в нем сейчас нет проблем с электричеством, водой и газоснабжением, а также с продуктами, заверил мэр.
За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.
Российская оккупационная "администрация" Новой Каховки 15 ноября днем заявила, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ ее представители вынуждены покинуть город и передислоцироваться в более безопасные районы Херсонской области.