За сутки ВСУ ликвидировали 630 российских оккупантов – Генштаб

Наибольшие потери россияне понесли на лиманском, авдеевском и бахмутском направлениях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Наибольшие потери россияне понесли на лиманском, авдеевском и бахмутском направлениях.

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