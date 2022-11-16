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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ ликвидировали 630 российских оккупантов – Генштаб

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Наибольшие потери россияне понесли на лиманском, авдеевском и бахмутском направлениях
Наибольшие потери россияне понесли на лиманском, авдеевском и бахмутском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери личного состава РФ на войне с Украиной с 24 февраля составили 82 710 человек. За последние сутки ВСУ ликвидировали 630 солдат РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России составили:

  • танки – 2871 (+10) ед;
  • боевые бронированные машины – 5797 (+24) ед;
  • артиллерийские системы – 1860 (+10) ед;
  • РСЗО – 393 (+0) ед;
  • средства ПВО  – 209 (+1) ед;
  • самолеты – 278 (+0) ед;
  • вертолеты – 261 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14);
  • крылатые ракеты – 474 (+75);
  • корабли /катера – 16 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4360 (+9) ед;
  • специальная техника – 160 (+0).

Наибольшие потери россияне понесли на лиманском, авдеевском и бахмутском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0FkbsUwAkQRRnvs9UuiywTcD3dAST9M3rDyCftJ7DQ3Q4hgVvF8eM3BwsnJAFCpTrl

      Ольга БЕРЕЗЮК
      журналистка
      Теги: война, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, потери
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