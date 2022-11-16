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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на юго-востоке Украины в плохом психологическом состоянии из-за больших потерь – Генштаб ВСУ

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Моральное состояние подразделений оккупационной российской армии на юге Украины "чрезвычайно подорвано" Генштаб
Моральное состояние подразделений оккупационной российской армии на юге Украины "чрезвычайно подорвано" – Генштаб
Фото: ЕРА

В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях армии России участились случаи дезертирства. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины 16 ноября.

Также значительно упало морально-психологическое состояние российских войск, информируют в Генштабе.

"После боев в районе населенного пункта Майорск  потерял боеспособность "1-й горловский территориальный батальон". Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное", – говорится в сообщении.

Командование противника расформировало указанное подразделение, а остатки личного состава распределены по другим воинским частям, отмечает пресс-служба.

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Контекст:

Генштаб ВСУ и украинская разведка неоднократно сообщали о дезертирстве в рядах оккупантов.

Спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 сентября рассказала, что участились случаи сдачи захватчиков в плен, а морально-психологическое состояние подразделений оккупационной российской армии на юге Украины "чрезвычайно подорвано", в том числе новостями об успехах ВСУ на северо-востоке.

С началом мобилизации и отправки в Украину на фронт неподготовленных новобранцев моральный дух в войсках оккупантов упал еще больше, а случаи дезертирства участились. О применении заградотрядов в частных разговорах рассказывают сами захватчики.

Теги: Луганская область, Донецкая область, дезертирство, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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