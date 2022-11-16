Правительство выделило 100 млн грн на восстановление освобожденной Херсонской области

"Должны как можно быстрее начать восстановление на освобожденных территориях Херсонской области. В первую очередь восстановить поврежденные объекты критической инфраструктуры и обеспечить людей электроэнергией, теплом. Также выделенные сегодня средства пойдут на восстановление объектов социальной сферы", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Согласно распоряжению правительства, средства будут выделяться Херсонской областной администрации для Херсонской ОВА, которая должна согласовать с Министерством развития общин и территорий перечень финансируемых мер. Речь идет, в частности, о:
После доработки распоряжения в кратчайшие сроки и его вступления в силу средства будут направлены в регион.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные находятся на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.