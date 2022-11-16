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ДЕНЬГИ

Правительство выделило 100 млн грн на восстановление освобожденной Херсонской области

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Херсон был освобожден от оккупантов 11 ноября
Херсон был освобожден от оккупантов 11 ноября
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины выделил 100 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий, а также восстановление объектов критической инфраструктуры и социальной сферы Херсона. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

"Должны как можно быстрее начать восстановление на освобожденных территориях Херсонской области. В первую очередь восстановить поврежденные объекты критической инфраструктуры и обеспечить людей электроэнергией, теплом. Также выделенные сегодня средства пойдут на восстановление объектов социальной сферы", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно распоряжению правительства, средства будут выделяться Херсонской областной администрации для Херсонской ОВА, которая должна согласовать с Министерством развития общин и территорий перечень финансируемых мер. Речь идет, в частности, о:

  • проведении работ по обследованию объектов;
  • приобретении строительных материалов, изделий и конструкций для восстановления поврежденных объектов;
  • капитальном ремонте и реконструкции;
  • текущем ремонте окон, дверей, фасадов, кровли, наружных и внутренних сетей – в частности, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотвода, отопления, электрических сетей;
  • разборке разрушенных конструкций.

После доработки распоряжения в кратчайшие сроки и его вступления в силу средства будут направлены в регион.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные находятся на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Херсон, Кабинет Министров, война, Херсонская область, деньги, война России против Украины
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