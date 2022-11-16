Правительство выделило 100 млн грн на восстановление освобожденной Херсонской области

Херсон был освобожден от оккупантов 11 ноября Фото: EPA

"Должны как можно быстрее начать восстановление на освобожденных территориях Херсонской области. В первую очередь восстановить поврежденные объекты критической инфраструктуры и обеспечить людей электроэнергией, теплом. Также выделенные сегодня средства пойдут на восстановление объектов социальной сферы", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно распоряжению правительства, средства будут выделяться Херсонской областной администрации для Херсонской ОВА, которая должна согласовать с Министерством развития общин и территорий перечень финансируемых мер. Речь идет, в частности, о:

проведении работ по обследованию объектов;

приобретении строительных материалов, изделий и конструкций для восстановления поврежденных объектов;

капитальном ремонте и реконструкции;

текущем ремонте окон, дверей, фасадов, кровли, наружных и внутренних сетей – в частности, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотвода, отопления, электрических сетей;

разборке разрушенных конструкций.

После доработки распоряжения в кратчайшие сроки и его вступления в силу средства будут направлены в регион.