Украинские полярники установили на станции "Академик Вернадский" указатели на Херсон и на Бучу

Указатель на Херсон окрашен в цвета украинского флага с изображением арбуза и отображает расстояние до освобожденного города – 14 900 км.
Табличку разместили на специальном столбе возле станции, где установлены аналогичные указатели с названиями населенных пунктов, откуда родом украинские полярники или которые имеют для них символическое значение. В частности, это Киев, Черкассы, Харьков, Винница, аргентинский порт Усвая, соседняя станция "Розера" и так далее. Среди последних – в апреле этого года, во время первого рейса украинского исследовательского судна "Ноосфера" на "Вернадский", – моряки ледокола добавили табличку с названием родного для них Измаила.
Вместе с Херсоном участники экспедиции установили также указатель с еще одним городом-героем Украины – Бучей.
"В ближайшее время зимовщики планируют добавить названия других городов, которые смело противостояли российскому нашествию. Прежде всего, это Мариуполь. Кроме того, некоторые указатели будут обновлены. К примеру, Кировоград декоммунизируют и переименуют в Кропивницкий, а Винницу и Одессу сделают в украинской транслитерации", – говорится в сообщении.
Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.
На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.