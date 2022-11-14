Украинские полярники установили на станции "Академик Вернадский" указатели на Херсон и на Бучу

В ближайшее время на столб планируют добавить названия других городов, которые противостояли российской агрессии Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Указатель на Херсон окрашен в цвета украинского флага с изображением арбуза и отображает расстояние до освобожденного города – 14 900 км.

Табличку разместили на специальном столбе возле станции, где установлены аналогичные указатели с названиями населенных пунктов, откуда родом украинские полярники или которые имеют для них символическое значение. В частности, это Киев, Черкассы, Харьков, Винница, аргентинский порт Усвая, соседняя станция "Розера" и так далее. Среди последних – в апреле этого года, во время первого рейса украинского исследовательского судна "Ноосфера" на "Вернадский", – моряки ледокола добавили табличку с названием родного для них Измаила.

Вместе с Херсоном участники экспедиции установили также указатель с еще одним городом-героем Украины – Бучей.

"В ближайшее время зимовщики планируют добавить названия других городов, которые смело противостояли российскому нашествию. Прежде всего, это Мариуполь. Кроме того, некоторые указатели будут обновлены. К примеру, Кировоград декоммунизируют и переименуют в Кропивницкий, а Винницу и Одессу сделают в украинской транслитерации", – говорится в сообщении.