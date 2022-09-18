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Возле станции "Академик Вернадский" родились первые в этом сезоне детеныши тюленей

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Тюлени Уэдделла могут жить около 20 лет
Тюлени Уэдделла могут жить около 20 лет
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появились первые в этом сезоне детеныши тюленей. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook 18 сентября.

Речь идет о детенышах тюленей Уэдделла. Одно появилось на острове Винтер, а второе – у острова Скуа.

"Совсем кроха, еще не отходит от матери, но, надо сказать, растет на глазах (может набирать до 6–7 кг в день). Передвигается щенок (так называют новорожденных тюленят) неуверенно, ведь мышечная система только формируется, а уже через несколько недель начнется учебный процесс и малыши будут учиться выживать в суровых антарктических условиях", – цитируют в НАНЦ украинских полярников.

В центре напомнили, что беременность самок тюленей длится 10 месяцев, они рожают на поверхности льда. Самка может родить одного малыша.

"Новорожденные тюленята обычно весят 25–30 кг, в длину достигают 1,3 м, а когда станут взрослыми, должны весить около 400 кг. Мать вскармливает малыша в течение семи недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго – 20 лет. Только в Антарктиде тюлени не боятся человека. Почему? Потому что здесь вовремя их взяли под охрану. Скажем, в Балтике их преследуют еще со времен палеолита, поэтому, если увидеть здесь тюленя, можно еще 10 лет рассказывать другим об этом. А вот в Антарктике такое чудо. Поздравляем новорожденных тюленят! И традиционно, как только узнаем их пол, объявим конкурс на лучшие имена для этих невероятных животных", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/pfbid02dgRs67JExaQugUfypMDExbDK9SCFGJxKwW5BnpABUauNvuRGTZbREV4NJ3N73iZol

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Антарктида, животные, станция Академик Вернадский, тюлени
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