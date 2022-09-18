Возле станции "Академик Вернадский" родились первые в этом сезоне детеныши тюленей

Речь идет о детенышах тюленей Уэдделла. Одно появилось на острове Винтер, а второе – у острова Скуа.

"Совсем кроха, еще не отходит от матери, но, надо сказать, растет на глазах (может набирать до 6–7 кг в день). Передвигается щенок (так называют новорожденных тюленят) неуверенно, ведь мышечная система только формируется, а уже через несколько недель начнется учебный процесс и малыши будут учиться выживать в суровых антарктических условиях", – цитируют в НАНЦ украинских полярников.

В центре напомнили, что беременность самок тюленей длится 10 месяцев, они рожают на поверхности льда. Самка может родить одного малыша.

"Новорожденные тюленята обычно весят 25–30 кг, в длину достигают 1,3 м, а когда станут взрослыми, должны весить около 400 кг. Мать вскармливает малыша в течение семи недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго – 20 лет. Только в Антарктиде тюлени не боятся человека. Почему? Потому что здесь вовремя их взяли под охрану. Скажем, в Балтике их преследуют еще со времен палеолита, поэтому, если увидеть здесь тюленя, можно еще 10 лет рассказывать другим об этом. А вот в Антарктике такое чудо. Поздравляем новорожденных тюленят! И традиционно, как только узнаем их пол, объявим конкурс на лучшие имена для этих невероятных животных", – говорится в сообщении.