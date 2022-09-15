На станцию "Академик Вернадский" вернулись пингвины для брачного сезона. Фоторепортаж
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
На остров Галиндез, где находится украинская антарктическая научная станция "Академик Вернадский", вернулись пингвины для брачного сезона, сообщили
в Национальном антарктическом центре. Биологи уже насчитали на острове более тысячи пингвинов, а непосредственно возле станции свои места заняли около 100 животных. На остров пингвины прибывают на брачный сезон. Сначала самцы ухаживают за самками и создают пары. Также продолжается строительство гнезд: для этого птицы собирают камешки, а сами "апартаменты" они любят размещать на возвышениях. В ходе строительства пингвины могут воровать друг у друга камни, из-за чего иногда случаются ссоры и даже драки. Иногда они используют в своих гнездах и растения. Затем пингвины откладывают яйца, в основном по два, из которых вылупляются маленькие птенцы.