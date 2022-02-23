ГОРДОН
 
 
МИР

Не только белый или прозрачный. Украинские полярники показали разноцветный лед в Антарктиде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полярники объяснили, что лед в Антарктиде может быть даже полосатым
Полярники объяснили, что лед в Антарктиде может быть даже полосатым
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинские полярники 22 февраля запустили в Facebook новую рубрику "Цвета Антарктиды", в которой рассказывают интересные "цветные" факты о континенте. Первый пост они посвятили разноцветному льду.

"Вопреки популярным представлениям лед бывает не только прозрачным или белым. Спектр цветов льда довольно широкий: от голубого и синего до желтоватого, зеленого и даже черного. Это зависит от происхождения, толщины и возраста льда, а также минеральных и химических примесей, следов биологической активности. Ну и, конечно, наше цветовосприятие зависит от физических процессов поглощения и рассеивания электромагнитных волн видимого света, которые создает атмосфера Земли и, в частности, облака", – отметили полярники.

Прозрачный лед в Антарктическом регионе – это образовавшийся морской лед, едва заметный на поверхности воды, в виде размокшей снежной каши или даже цельного покрова замерзшей пресной воды.

Белый – обычно морской или континентальный лед, который имеет множество маленьких пузырьков воздуха, оказавшихся в нем во время смерзания и спрессовки рыхлых снежинок. Пузырьки воздуха эффективно рассеивают свет, поэтому такой лед кажется матово-белым или даже прозрачным на свету, если его толщина совсем малая.

Голубовато-синие оттенки имеют многолетние ледники. Процесс приобретения таких цветов очень длительный: ежегодно ледник увеличивается из-за выпадения и уплотнения снега. В то же время пузырьки воздуха сжимаются под тяжестью ледника и частично растворяются. В общем лед становится более прозрачным, но растворенный в нем кислород пропускает только голубой цвет, поглощая все остальные. Так, голубой свет свободно распространяется в толще ледяных глыб на расстоянии до 10 метров. Айсберги из такого льда кажутся более голубыми, чем другие, а в их расщелинах или пещерах можно заметить глубокий синий или даже фиолетовый свет.

Зеленый и желтый цвета может иметь лед, формируемый из морской воды с вкраплениями микроскопических водорослей (фитопланктона), раздробленных клеток морской жизни, реже – каменной пыли, богатой железом.

Черным льдом среди моряков принято называть прозрачные обломки ледников, которые в темном море выглядят полностью черными, плохо заметными, а потому представляют наибольшую опасность для судна. Это самый плотный и крепкий лед, самый старый по сравнению с другими типами. Также черными называют айсберги, образовавшиеся из основания ледника: такой лед может "собрать" со дна примеси пыли, грязи, камней, горных пород, а в Антарктике также вулканической пыли. Обычно черная нижняя часть айсберга, но когда он тает и переворачивается, она оказывается над водой. Иногда такие айсберги бывают настолько грязными, что их можно спутать с каменными скалами.

Также встречается и полосатый лед. Такие айсберги образуются из "теплых" ледников, поверхность которых часто тает и снова замерзает. Это создает слои льда разной плотности, отличающиеся количеством и размерами воздушных пузырей. После откалывания от ледника такой айсберг может неоднократно переворачиваться, поэтому исходно горизонтальные слои получают любое положение, в частности вертикальное.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/314942390669191

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Антарктида, станция Академик Вернадский, полярники
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
"Горохи это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
"Горохи – это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата
"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата
Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале
Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале
  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини
  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини
"Только бы не промазал", "Ну когда уже наконец?" Художник Журавель показал шарж на стреляющего себе в висок Путина, запустив обратный отсчет
"Только бы не промазал", "Ну когда уже наконец?" Художник Журавель показал шарж на стреляющего себе в висок Путина, запустив обратный отсчет
"Этот Путин, ублюдок, подставил своих граждан и жителей Донбасса", "У нас есть силы и всегда будут". Украинские знаменитости высказываются о признании Путиным "ЛДНР"
"Этот Путин, ублюдок, подставил своих граждан и жителей Донбасса", "У нас есть силы и всегда будут". Украинские знаменитости высказываются о признании Путиным "ЛДНР"
Тина Кароль – за Wellboy, зрители – за Kalush Orchestra. Общественное показало протоколы голосования во время нацотбора
Тина Кароль – за Wellboy, зрители – за Kalush Orchestra. Общественное показало протоколы голосования во время нацотбора
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (251820)
2
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (227175)
3
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (164830)
4
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (53879)
5
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (40401)
6
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот (32690)
7
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (32057)
8
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил (28674)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS