Украинские полярники провели онлайн-экскурсию по станции "Академик Вернадский". Видео

"6 февраля "Академик Вернадский" будет отмечать 26-й день рождения, именно в этот день 1996 года мы получили станцию от Великобритании. В преддверии этой даты хотим сделать подарок нашим подписчикам и выйти в прямой эфир из Антарктики", – говорилось в сообщении.

Видео экскурсии опубликовано в Instagram центра, ее проводил системный администратор 26-й украинской антарктической экспедиции Ярослав Дозоров.

Полярники рассказали о жизни и работе на станции, показали метеоплощадку, основные помещения, свои рабочие места и бар "Фарадей", позволили заглянуть в микроскоп и посмотреть на Антарктиду со второго этажа станции. В кадр попал и один из соседей полярников – пингвин, он "помахал крылом" зрителям трансляции.

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View this post on Instagram A post shared by НАНЦ * (@antarcticcenterua)