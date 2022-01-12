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На станции "Академик Вернадский" начали работу французские исследователи

Ученые уже побывали на куполе ледника на острове Галиндез
Ученые уже побывали на куполе ледника на острове Галиндез
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украина поддержала французский проект Antarctique 2.0 °C по изучению изменения климата и влияния деятельности человека на экосистемы Антарктики. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook 12 января.

На станцию "Академик Вернадский" прибыли исследователи из Франции – Нильс Дутрево и Марго Легал. Они совместно с украинскими полярниками будут изучать явление атмосферных рек – узкий коридор атмосферной влаги, обеспечивающий быстрый перенос влаги из тропиков в средние и высокие широты.

"Благодаря совместным исследованиям ученые смогут выяснить, связаны ли атмосферные реки с осадками в районе нашей станции, а также определить, была ли одна из них причиной рекордных декабрьских снегопадов или станет причиной будущих осадков. Сейчас очень благоприятное время для таких исследований, ведь упомянутое явление чаще всего бывает именно во время антарктического лета", – пояснили в посте.

Ученые уже побывали на куполе ледника на острове Галиндез, где было определено и огорожено место для отбора проб снега.

"Изотопный состав этих образцов будут затем анализироваться в лаборатории, и благодаря полученной информации можно будет узнать, откуда пришла влага, которая превратилась в осадки в районе станции", – отметили в НАНЦ.

Легал планирует заниматься на станции "Академик Вернадский" социологическими исследованиями, а также будет изучать жизнь и работу украинских исследователей.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/289546293208801

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

Теги: Франция, климат, Антарктида, ученые, исследование, экспедиция, станция Академик Вернадский, полярники
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