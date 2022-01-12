На станции "Академик Вернадский" начали работу французские исследователи

На станцию "Академик Вернадский" прибыли исследователи из Франции – Нильс Дутрево и Марго Легал. Они совместно с украинскими полярниками будут изучать явление атмосферных рек – узкий коридор атмосферной влаги, обеспечивающий быстрый перенос влаги из тропиков в средние и высокие широты.

"Благодаря совместным исследованиям ученые смогут выяснить, связаны ли атмосферные реки с осадками в районе нашей станции, а также определить, была ли одна из них причиной рекордных декабрьских снегопадов или станет причиной будущих осадков. Сейчас очень благоприятное время для таких исследований, ведь упомянутое явление чаще всего бывает именно во время антарктического лета", – пояснили в посте.

Ученые уже побывали на куполе ледника на острове Галиндез, где было определено и огорожено место для отбора проб снега.

"Изотопный состав этих образцов будут затем анализироваться в лаборатории, и благодаря полученной информации можно будет узнать, откуда пришла влага, которая превратилась в осадки в районе станции", – отметили в НАНЦ.

Легал планирует заниматься на станции "Академик Вернадский" социологическими исследованиями, а также будет изучать жизнь и работу украинских исследователей.