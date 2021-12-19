На станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный за 20 лет уровень снега

Уровень снега составляет 2,75 м. Это наибольшее значение за последние 20 лет. Предыдущий рекорд был в 2016-м и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше.

Такие осадки удивили специалистов, поскольку сейчас в Антарктиде метеорологическое лето.

"На нашем острове и теперь снег. И это притом, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинята не пострадали", – отмечают полярники.