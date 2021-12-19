ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

На станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный за 20 лет уровень снега

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет 2,75 м
Уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет 2,75 м
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Метеорологи зафиксировали рекордный уровень снега возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Уровень снега составляет 2,75 м. Это наибольшее значение за последние 20 лет. Предыдущий рекорд был в 2016-м и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше.

Такие осадки удивили специалистов, поскольку сейчас в Антарктиде метеорологическое лето.

"На нашем острове и теперь снег. И это притом, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинята не пострадали", – отмечают полярники.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1806273886249147

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

Теги: погода, Антарктида, станция Академик Вернадский, полярники
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах
"Мистер Биг – это же наша молодость". Теона Контридзе рассказала, как пережила потерю героя "Секса в большом городе"
"Мистер Биг – это же наша молодость". Теона Контридзе рассказала, как пережила потерю героя "Секса в большом городе"
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе
Дуэйн (Скала) Джонсон позволил дочери разрисовать ему лицо фломастерами в день ее рождения
Дуэйн (Скала) Джонсон позволил дочери разрисовать ему лицо фломастерами в день ее рождения
"Все плохие девочки надевают платья принцесс". Цибульская засветила декольте в роскошном наряде
"Все плохие девочки надевают платья принцесс". Цибульская засветила декольте в роскошном наряде
"Самый крутой подарок", "Мимими". Астафьева показала, что нашла в постели в День святого Николая
"Самый крутой подарок", "Мимими". Астафьева показала, что нашла в постели в День святого Николая
"Ух, какие сисяндры". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала фигуру в бикини
"Ух, какие сисяндры". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала фигуру в бикини
Сара Джессика Паркер призналась, какой секрет хранила во время продолжения съемок "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер призналась, какой секрет хранила во время продолжения съемок "Секса в большом городе"
"Приз за голую задницу", "На пути до PornHub". Тринчер засветила пятую точку в прозрачном наряде
"Приз за голую задницу", "На пути до PornHub". Тринчер засветила пятую точку в прозрачном наряде
В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре
В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре
"Потрясенная" жена Криса Нота, которого обвинили в изнасилованиях, хочет провести Рождество отдельно
"Потрясенная" жена Криса Нота, которого обвинили в изнасилованиях, хочет провести Рождество отдельно
"Горячая штучка". Кристина Агилера снялась топлес в свой день рождения
"Горячая штучка". Кристина Агилера снялась топлес в свой день рождения
"Детка, ты меня волнуешь", "Офигенная", "Взрыв". Michelle Andrade обнажила грудь и ноги
"Детка, ты меня волнуешь", "Офигенная", "Взрыв". Michelle Andrade обнажила грудь и ноги
"Пытается сохранить позитивный настрой". Стало известно, как Брэд Питт проведет свой день рождения
"Пытается сохранить позитивный настрой". Стало известно, как Брэд Питт проведет свой день рождения
"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка
"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка
"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь
"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело (75348)
2
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко (65642)
3
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (59624)
4
"Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко (59060)
5
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему (54491)
6
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку (40831)
7
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок (33621)
8
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой (33507)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS