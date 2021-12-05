Украинские полярники зафиксировали редкое солнечное затмение над Антарктидой. Видео

Полярники отмечают, что это очень редкое явление: следующего нужно ждать 18 лет, а предыдущее было в 2003-м.
Украинские ученые с коллегами из обсерватории Haystack Массачусетского технологического института заранее подготовились, чтобы зафиксировать и проанализировать процесс затмения.
Исследователи также объяснили, в чем уникальность этого явления. По их словам, когда среди летнего антарктического дня (в Южном полушарии сейчас лето) тень от луны полностью заслоняет солнечный диск – ночная тьма охватывает все околоземное пространство от поверхности до ионосферы, создавая нестандартные условия для распространения радиоволн: в это время можно услышать радиостанции на рекордном расстоянии более 15 тыс. км и зарегистрировать излучение сверхмощных молний из Южной Америки.
Кроме того, лунная тень, которая перемещается с чрезвычайной скоростью, способна образовывать плазменные волны в ионосфере – то есть там, где защитное магнитное поле Земли берет на себя удары солнечного ветра.
Эти волны ионизированного разреженного газа (плазмы) специалисты могут "поймать" с помощью специального сверхчувствительного радара.
Ученые указывают, что мощности этих волн может быть достаточно, чтобы пробудить даже магнитное поле Земли (то есть затмение может вызвать магнитную бурю). Впрочем, почувствуют ее только магнитные измерители на станции.
Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.
На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.
В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.
В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.