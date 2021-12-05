Украинские полярники зафиксировали редкое солнечное затмение над Антарктидой. Видео

Полярники отмечают, что это очень редкое явление: следующего нужно ждать 18 лет, а предыдущее было в 2003-м.

Украинские ученые с коллегами из обсерватории Haystack Массачусетского технологического института заранее подготовились, чтобы зафиксировать и проанализировать процесс затмения.

Исследователи также объяснили, в чем уникальность этого явления. По их словам, когда среди летнего антарктического дня (в Южном полушарии сейчас лето) тень от луны полностью заслоняет солнечный диск – ночная тьма охватывает все околоземное пространство от поверхности до ионосферы, создавая нестандартные условия для распространения радиоволн: в это время можно услышать радиостанции на рекордном расстоянии более 15 тыс. км и зарегистрировать излучение сверхмощных молний из Южной Америки.

Кроме того, лунная тень, которая перемещается с чрезвычайной скоростью, способна образовывать плазменные волны в ионосфере – то есть там, где защитное магнитное поле Земли берет на себя удары солнечного ветра.

Эти волны ионизированного разреженного газа (плазмы) специалисты могут "поймать" с помощью специального сверхчувствительного радара.

Ученые указывают, что мощности этих волн может быть достаточно, чтобы пробудить даже магнитное поле Земли (то есть затмение может вызвать магнитную бурю). Впрочем, почувствуют ее только магнитные измерители на станции.