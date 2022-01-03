На украинскую антарктическую станцию прибыла первая группа сезонной экспедиции

Первая часть экспедиции отправилась в Антарктику из Киева 5 декабря.

"Особенно коллег ждали зимовщики 26-й украинской антарктической экспедиции, ведь это первые их "гости" с апреля 2021 года. Тем более они прибыли не с пустыми руками, а привезли, в частности, свежие овощи и фрукты, которые закончились на "Вернадском" еще несколько месяцев назад", – говорится в сообщении.

В новую сезонную команду входят технические специалисты – инженеры и механики, которые продолжат начатые ранее работы по модернизации станции.

Планируется, что в ближайшие два месяца совместно с коллегами-зимовщиками они полностью заменят топливные провода, соединяющие главный и резервный топливные баки, организуют новую систему заземления для объектов критической инфраструктуры, расширят и приведут в соответствие с международными антарктическими нормами площадки для хранения мусора, очистят главный топливный бак от остатков горючего и тому подобное.

Как отметили в научном центре, масштабная модернизация станции "Академик Вернадский" началась три года назад, впервые с момента ее передачи Украине от Британии.