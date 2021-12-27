Украинские полярники показали книгу рецептов коктейлей, которую в баре "Фарадей" оставили британцы

Историю раритета рассказали 26 декабря на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

В книге собрано более 50 рецептов, каждый из которых дополнен тематическим рисунком.

"Судя по надписи на форзаце, эту книгу британские полярники получили в подарок в 1984 году. Щедрый презент им сделал любитель коктейлей с круизного судна World Discoverer, которое тогда посещало станцию. Предполагаем, что эта история была связана с существованием на "Фарадее" собственного бара – самого южного на планете. Кстати, автор оказался еще тем шутником и оставил дисклеймер, что не несет ответственности за лиц, употребляющих указанное в книге", – отметили в посте.

Украинцы сохранили на станции и бар "Фарадей", и книгу.

"Для наших полярников это не столько сборник рецептов (на "Вернадском" нет такого количества и разнообразия ингредиентов), сколько музейный экспонат", – подчеркнули в НАНЦ.