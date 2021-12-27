Украинские полярники показали книгу рецептов коктейлей, которую в баре "Фарадей" оставили британцы

Историю раритета рассказали 26 декабря на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
В книге собрано более 50 рецептов, каждый из которых дополнен тематическим рисунком.
"Судя по надписи на форзаце, эту книгу британские полярники получили в подарок в 1984 году. Щедрый презент им сделал любитель коктейлей с круизного судна World Discoverer, которое тогда посещало станцию. Предполагаем, что эта история была связана с существованием на "Фарадее" собственного бара – самого южного на планете. Кстати, автор оказался еще тем шутником и оставил дисклеймер, что не несет ответственности за лиц, употребляющих указанное в книге", – отметили в посте.
Украинцы сохранили на станции и бар "Фарадей", и книгу.
"Для наших полярников это не столько сборник рецептов (на "Вернадском" нет такого количества и разнообразия ингредиентов), сколько музейный экспонат", – подчеркнули в НАНЦ.
Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.
На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.
В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.
В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также, что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.