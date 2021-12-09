У пингвинов, живущих рядом со станцией "Академик Вернадский", появились первые в этом сезоне птенцы

"На нашем острове родились первые пингвинята. Один – на мысе Марина, вблизи станции, а второй – с другой стороны – на мысе Пингвин Поинт", – говорится в сообщении.

Первый месяц птенцы будут оставаться в гнезде. Родители греют их, кормят и охраняют по очереди, как и высиживали яйца, рассказали в центре. Пока один из пары сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.

"Сейчас малыши очень смешные и неловкие и вместо привычных нам черно-белых перьев покрыты серым пушком. Через месяц они начнут линять и менять наряд, а также будут оставлять гнезда и собираться в "ясли". В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крилем и будут продолжать кормить детей. Интересно, что они безошибочно находят в "яслях" своих "потомков" и делятся едой только с ними", – отметили в НАНЦ.

Только после окончания линьки пингвинята, которые к тому времени уже будут размером с родителей, начнут учиться плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду. В центре обещали показать, как это будет происходить.

В НАНЦ отметили, что речь идет о виде субантарктических пингвинов (дженту) – это самый распространенный вид этих птиц возле станции, летом их здесь может быть до 4 тыс.

"В последние недели на нашем острове держалось до 3700 дженту. Из-за постоянных вьюг их гнезда периодически засыпает снегом, но они к этому приспособлены", – говорится в сообщении.

Полярники отмечают, что в этом году пингвины довольно рано начали гнездиться у станции. Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. Поэтому и малыши появились раньше обычного. В прошлом году первые пингвинята вылупились 19 декабря – как раз ко Дню святого Николая.