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В Украине появились пингвины Гумбольдта. Видео

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Маргарет, Агата и Шарлотта единственные представительницы своего вида, которых можно увидеть в Украине, отмечают в Харьковском зоопарке
Маргарет, Агата и Шарлотта – единственные представительницы своего вида, которых можно увидеть в Украине, отмечают в Харьковском зоопарке
Фото: zoo.kharkov.ua

В Харьков 20 октября были доставлены из немецкого города Бохум три самки пингвинов Гумбольдта. Об этом сообщается на сайте Харьковского зоопарка.

Пингвинихи Маргарет, Агата и Шарлотта переданы в Харьковский зоопарк для сохранения и размножения вида. В планах – пополнение парка еще 10 особями.

"За всю историю Харьковского зоопарка эти животные будут экспонироваться у нас впервые. Более того, на сегодняшний день в Украине пингвинов Гумбольдта можно увидеть только в Харькове!" – говорится в сообщении. 

Отмечается, что птиц привезли в Украину в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

"Как только три красавицы оказались в вольере, стали вести себя очень уверенно: сразу пошли в сторону бассейна, нырнули и начали осваивать водное пространство. Но на сушу пока не выходят. Учитывая адаптационный период, для пингвинов абсолютно нормально находиться несколько суток в воде. Они на ней дремлют, там же и питаются любимой рыбой – салакой", – рассказали в зоопарке. 

В сообщении подчеркивается, что помещения для пингвинов построены по проекту, согласованному ЕАЗА, в котором учтены все условия для комфортного пребывания животных и работы персонала. В распоряжении пингвинов открытый вольер площадью более 600 м², примыкающий к зданию содержания пингвинов с внутренним вольером в 100 м². В обоих вольерах просторные глубокие бассейны, искусственные скалы с гнездами, автоматические поилки. В вольерах поддерживается температура воздуха 16–18°С, а также необходимая температура и соленость воды.

Контекст:

Пингвины Гумбольдта, или перуанские пингвины – нелетающие птицы из рода очковых пингвинов. Гнездятся на каменистых побережьях Чили и Перу. Они внесены в Международную Красную книгу как один из исчезающих видов.

видео

Видео: Харківський Зоопарк / YouTube
Теги: Харьков, животные, зоопарк, птицы, пингвины
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