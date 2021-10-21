В Украине появились пингвины Гумбольдта. Видео

Маргарет, Агата и Шарлотта – единственные представительницы своего вида, которых можно увидеть в Украине, отмечают в Харьковском зоопарке Фото: zoo.kharkov.ua

Пингвинихи Маргарет, Агата и Шарлотта переданы в Харьковский зоопарк для сохранения и размножения вида. В планах – пополнение парка еще 10 особями.

"За всю историю Харьковского зоопарка эти животные будут экспонироваться у нас впервые. Более того, на сегодняшний день в Украине пингвинов Гумбольдта можно увидеть только в Харькове!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что птиц привезли в Украину в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

"Как только три красавицы оказались в вольере, стали вести себя очень уверенно: сразу пошли в сторону бассейна, нырнули и начали осваивать водное пространство. Но на сушу пока не выходят. Учитывая адаптационный период, для пингвинов абсолютно нормально находиться несколько суток в воде. Они на ней дремлют, там же и питаются любимой рыбой – салакой", – рассказали в зоопарке.

В сообщении подчеркивается, что помещения для пингвинов построены по проекту, согласованному ЕАЗА, в котором учтены все условия для комфортного пребывания животных и работы персонала. В распоряжении пингвинов открытый вольер площадью более 600 м², примыкающий к зданию содержания пингвинов с внутренним вольером в 100 м². В обоих вольерах просторные глубокие бассейны, искусственные скалы с гнездами, автоматические поилки. В вольерах поддерживается температура воздуха 16–18°С, а также необходимая температура и соленость воды.