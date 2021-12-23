Участники 27-й украинской антарктической экспедиции провели сборы в обсерватории под Харьковом

Об этом написали в Facebook на странице Национального антарктического научного центра.
В сборах приняли участие 24 человека, экспедиция будет состоять из 12 полярников.
"Такое обучение является непременным элементом подготовки к году на станции "Академик Вернадский". Во-первых, в годовых экспедициях всегда есть новички, которые должны знать, что их ждет в 15 тыс. км от дома. Во-вторых, во время тренировок участники максимально отделены от внешнего мира, и мы можем увидеть их командное взаимодействие, что тоже чрезвычайно важно для будущей изолированной жизни на станции", – пояснил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Условия на тренировочных сборах были приближены к жизни экспедиции. Каждый день определялись дежурные, все участвовали в уборке и выполнении хозяйственных задач. Кандидаты на должность повара готовили для участников завтраки, обеды и ужины.
Во время сборов за участниками наблюдали психологи, они общались с каждым и проводили тренинги по командному взаимодействию. Их выводы НАНЦ учтет, когда будет формировать окончательный состав экспедиции.
Состав команды объявят в январе 2022 года, отправка в Антарктиду планируется на конец марта.
Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.
На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.
В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.
В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также, что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.