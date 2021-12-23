Участники 27-й украинской антарктической экспедиции провели сборы в обсерватории под Харьковом

Об этом написали в Facebook на странице Национального антарктического научного центра.

В сборах приняли участие 24 человека, экспедиция будет состоять из 12 полярников.

"Такое обучение является непременным элементом подготовки к году на станции "Академик Вернадский". Во-первых, в годовых экспедициях всегда есть новички, которые должны знать, что их ждет в 15 тыс. км от дома. Во-вторых, во время тренировок участники максимально отделены от внешнего мира, и мы можем увидеть их командное взаимодействие, что тоже чрезвычайно важно для будущей изолированной жизни на станции", – пояснил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Условия на тренировочных сборах были приближены к жизни экспедиции. Каждый день определялись дежурные, все участвовали в уборке и выполнении хозяйственных задач. Кандидаты на должность повара готовили для участников завтраки, обеды и ужины.

Во время сборов за участниками наблюдали психологи, они общались с каждым и проводили тренинги по командному взаимодействию. Их выводы НАНЦ учтет, когда будет формировать окончательный состав экспедиции.

Состав команды объявят в январе 2022 года, отправка в Антарктиду планируется на конец марта.