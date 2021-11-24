"Пингвины натоптали трассу". Украинские полярники в Антарктиде пробежали марафон, "который никто не хочет бежать"

Восемь полярников пробежали символический круг вокруг здания аэрологии – около 400 м.
"Даже такая дистанция в Антарктиде непроста для марафона, ведь бежать пришлось по неровной скользкой поверхности – пингвины постарались натоптать интересную трассу для полярников. Вместо стартовых номеров у участников были листы с впечатляющими цифрами о войне. Например, что 3,4 млн человек на востоке Украины нуждаются в непрерывной гуманитарной помощи", – отметили в релизе.
Полярники призвали всех желающих присоединиться к марафону и подчеркнули, что даже на краю мира не забывают о войне на Донбассе.
7 ноября, в день начала знаменитого нью-йоркского марафона, в украинском Нью-Йорке Донецкой области начался "марафон, который никто не хочет бежать". Чтобы присоединиться к марафону, можно зарегистрироваться на сайте marathonnoonewantstorun.org и преодолеть любую дистанцию где угодно и в любое время.
По состоянию на 24 ноября к забегу присоединились 35,5 тыс. человек из 57 стран мира.