"Пингвины натоптали трассу". Украинские полярники в Антарктиде пробежали марафон, "который никто не хочет бежать"

Восемь полярников пробежали символический круг вокруг здания аэрологии – около 400 м.

"Даже такая дистанция в Антарктиде непроста для марафона, ведь бежать пришлось по неровной скользкой поверхности – пингвины постарались натоптать интересную трассу для полярников. Вместо стартовых номеров у участников были листы с впечатляющими цифрами о войне. Например, что 3,4 млн человек на востоке Украины нуждаются в непрерывной гуманитарной помощи", – отметили в релизе.

Полярники призвали всех желающих присоединиться к марафону и подчеркнули, что даже на краю мира не забывают о войне на Донбассе.