С кутьей и пингвинами-"колядниками". Украинские полярники на "Академике Вернадском" отметили Рождество

"Вчера [6 января] они все собрались на сочельник. Для него повар Артем Игнатенко с помощниками приготовил кутью и другие традиционные блюда, чтобы как можно больше воспроизвести домашнюю атмосферу, по которой так соскучились наши полярники. Сегодня же всю команду ждал праздничный рождественский обед и, конечно, "колядники" – их роль на станции исполняют пингвины, которых на нашем острове несколько тысяч, и все они постоянно довольно громко кричат. Поэтому на Рождество полярники шутят, что колядки им поют пингвины", – говорится в сообщении.

В центре напомнили, что на станции выпало около 3 метров снега и вход в часовню святого Владимира засыпан.