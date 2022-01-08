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С кутьей и пингвинами-"колядниками". Украинские полярники на "Академике Вернадском" отметили Рождество

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На Галиндезе живет несколько тысяч пингвинов
На Галиндезе живет несколько тысяч пингвинов
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинские полярники на антарктической станции "Академик Вернадский" отметили Рождество. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook 7 января.

"Вчера [6 января] они все собрались на сочельник. Для него повар Артем Игнатенко с помощниками приготовил кутью и другие традиционные блюда, чтобы как можно больше воспроизвести домашнюю атмосферу, по которой так соскучились наши полярники. Сегодня же всю команду ждал праздничный рождественский обед и, конечно, "колядники" – их роль на станции исполняют пингвины, которых на нашем острове несколько тысяч, и все они постоянно довольно громко кричат. Поэтому на Рождество полярники шутят, что колядки им поют пингвины", – говорится в сообщении.

В центре напомнили, что на станции выпало около 3 метров снега и вход в часовню святого Владимира засыпан.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1819919161551286

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также, что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Рождество, пингвины, станция Академик Вернадский
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