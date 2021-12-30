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Украинским полярникам передали Вифлеемский огонь мира. На станцию "Академик Вернадский" его доставят весной

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Руководителю 27-й антарктической экспедиции огонь передали ученики школы №207 Киева
Руководителю 27-й антарктической экспедиции огонь передали ученики школы №207 Киева
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

29 декабря украинским полярникам передали Вифлеемский огонь мира, который доставят на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиду. Об этом сообщили в Facebook на странице Национального антарктического научного центра.

Зажженную свечу руководитель 27-й антарктической экспедиции Юрий Отруба получил от учеников школы №207 Киева, членов скаутского формирования "Эпицентр". Огонь был доставлен из Вифлеема в Австрию, а затем – в Польшу. В Кракове его передали украинским скаутам.

"Огонь мира ждет долгий путь в Антарктиду: его доставит туда 27-я украинская антарктическая экспедиция весной следующего года. Полярники зажгут полученную свечу в часовне святого Владимира, расположенной на "Вернадском", – отметили в посте.

Отруба поблагодарил скаутов и сказал, что Вифлеемский огонь будет соединять исследователей Антарктиды "с родными, близкими и всем миром".

"На целый год станция "Академик Вернадский" становится для нас вторым домом, и иметь такую незримую духовную связь чрезвычайно важно для каждого зимовщика", – отметил он.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1813527505523785

Распространение Вифлеемского огня – международная ежегодная скаутская акция, приуроченная к празднованию Рождества. Огонь зажигается на месте рождения Иисуса Христа, австрийские скауты самолетом доставляют огонь из Вифлеема в Вену, а оттуда передают другим скаутским ячейкам, сообщал "Укринформ".

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также, что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

Теги: Украина, Рождество, Антарктида, исследование, экспедиция, станция Академик Вернадский
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