Украинским полярникам передали Вифлеемский огонь мира. На станцию "Академик Вернадский" его доставят весной

Зажженную свечу руководитель 27-й антарктической экспедиции Юрий Отруба получил от учеников школы №207 Киева, членов скаутского формирования "Эпицентр". Огонь был доставлен из Вифлеема в Австрию, а затем – в Польшу. В Кракове его передали украинским скаутам.

"Огонь мира ждет долгий путь в Антарктиду: его доставит туда 27-я украинская антарктическая экспедиция весной следующего года. Полярники зажгут полученную свечу в часовне святого Владимира, расположенной на "Вернадском", – отметили в посте.

Отруба поблагодарил скаутов и сказал, что Вифлеемский огонь будет соединять исследователей Антарктиды "с родными, близкими и всем миром".

"На целый год станция "Академик Вернадский" становится для нас вторым домом, и иметь такую незримую духовную связь чрезвычайно важно для каждого зимовщика", – отметил он.

Распространение Вифлеемского огня – международная ежегодная скаутская акция, приуроченная к празднованию Рождества. Огонь зажигается на месте рождения Иисуса Христа, австрийские скауты самолетом доставляют огонь из Вифлеема в Вену, а оттуда передают другим скаутским ячейкам, сообщал "Укринформ".