"Не выходите на холод голодным". Украинские полярники рассказали, как защититься от мороза

"Чтобы не замерзнуть на морозе – двигайтесь! Даже если приходится стоять/сидеть на одном месте, делайте движения пальцами, ногами, руками, разминайтесь. Не выходите на холод голодным – организму нужно много энергии. Возьмите с собой шоколад или питательный батончик, если вдруг придется восстановить силы. Не менее чем за полчаса до выхода из дома смажьте лицо и руки жирными кремами, а для губ используйте гигиеническую помаду или бальзам", – отметили в посте.

Полярники посоветовали надевать несколько слоев одежды, между ними должно оставаться пространство, так лучше сохраняется тепло.

"Максимально закрывайте все участки тела: надевайте теплые перчатки, шапку, а сверху еще капюшон. Для защиты лица можно использовать баф – это многофункциональная повязка, хорошо отводящая влагу", – рекомендуют в НАНЦ.

Вещи должны оставаться сухими, поэтому тем, кто собирается лепить снеговика, советуют брать несколько пар перчаток. Также хорошо использовать термоодежду. А согреваться алкоголем не стоит, он дает призрачное чувство тепла на первое время, а затем способствует переохлаждению.

"Тесная обувь на тонкой подошве – это гарантия того, что ваши ноги замерзнут. Как и в случае с одеждой, между ногой в теплых носках и обувью должно оставаться определенное пространство для сохранения тепла. Лучше удержать его поможет и толстая подошва", – сказано в сообщении.

НАНЦ опубликовал фото дизелиста 26 антарктической экспедиции Александра Книжатко. В посте написали, что он следует рекомендациям и "поэтому лежит счастливый на снегу, уровень которого достиг нового рекорда – 283 см".

На 23 декабря Укргидрометцентр прогнозирует морозную погоду без снега, об этом синоптики сообщили в Facebook.

"Температура ночью -14...-19 °С, днем -5...-10 °С. В южных и западных областях морозы будут слабее: ночью -8...-13 °С, днем -2...-7 °С. В Карпатах ночью -18...-23 °С, днем -9...-14 °С, – отметили специалисты.