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Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали ролик с пингвинятами, которые появились несколько дней назад. Видео

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О появлении первых пингвинят возле станции стало известно 9 декабря
О появлении первых пингвинят возле станции стало известно 9 декабря
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинские исследователи со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде показали видео с птенцами пингвинов дженту, которые живут рядом со станцией. Ролик был опубликован на странице Национального антарктического научного центра в Facebook 12 декабря.

"Помните, несколько дней назад мы рассказывали, что возле "Вернадского" родились первые пингвинята дженту? Держите эксклюзивное видео малышей. Правда же, они невероятно милые?" – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/videos/639851017044172/

Контекст:

О появлении птенцов у пингвинов, проживающих рядом со станцией "Академик Вернадский" украинские полярники сообщили 9 декабряПервый месяц птенцы будут оставаться в гнезде. Родители греют их, кормят и охраняют по очереди, как и высиживали яйца, рассказали в центре. Пока один из пары сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.

Пингвины дженту (Gentoo) – самые крупные после императорских и королевских. Самцы достигают веса 9 кг, а самки – 7,5 кг, рост взрослых особей – 70–90 см. Под водой могут достигать скорости 36 км/ч. Отличаются красным клювом и черно-белым "фраком".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Антарктида, пингвины, станция Академик Вернадский
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