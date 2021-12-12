Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали ролик с пингвинятами, которые появились несколько дней назад. Видео

"Помните, несколько дней назад мы рассказывали, что возле "Вернадского" родились первые пингвинята дженту? Держите эксклюзивное видео малышей. Правда же, они невероятно милые?" – говорится в сообщении.

Контекст:

О появлении птенцов у пингвинов, проживающих рядом со станцией "Академик Вернадский" украинские полярники сообщили 9 декабря. Первый месяц птенцы будут оставаться в гнезде. Родители греют их, кормят и охраняют по очереди, как и высиживали яйца, рассказали в центре. Пока один из пары сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.

Пингвины дженту (Gentoo) – самые крупные после императорских и королевских. Самцы достигают веса 9 кг, а самки – 7,5 кг, рост взрослых особей – 70–90 см. Под водой могут достигать скорости 36 км/ч. Отличаются красным клювом и черно-белым "фраком".