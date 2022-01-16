Украинские полярники откапывают станцию "Академик Вернадский" после рекордного снегопада

"Помните, мы в декабре рассказывали, что, несмотря на начало антарктического лета, возле "Вернадского" постоянно метет и уровень снежного покрова стал рекордным за последние 20 лет? В частности, 24-го и 25 декабря его высота была самой большой – аж три метра! С нового года снегопады почти прекратились, но теперь нашим полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции. Поэтому у них начались активные физические тренировки на свежем воздухе", – отметили в посте.

Полярники несколько недель освобождают территорию станции от снега: практически откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу, расчистили металлоконструкцию возле дизельной, территорию за мусорной площадкой и место для прокладки новой топливной линии.

"Впереди полярников ждет еще одно грандиозное "копание": нужно освободить площадь вокруг склада для его расширения. К работе приобщились и французские гости, недавно приехавшие на "Вернадский" для проведения исследований", – сообщили исследователи.