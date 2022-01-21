Украинские полярники подсчитали пингвинов возле станции "Вернадский"

Размножение пингвинов в этом году происходило в сложных условиях, сообщили полярники Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

"На днях биологи 26-й украинской антарктической экспедиции насчитали 2310 взрослых пингвинов и 599 птенцов. То есть у украинских полярников сейчас почти 3 тыс. пингвинососедей", – говорится в сообщении.

Ученые отметили, что в нынешнем сезоне размножение пингвинов происходило в сложных условиях.

"Акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало доступ к пище. Свою роль сыграли и рекордные снегопады: хоть пингвины и приспособлены к этому, но все же были засыпаны их гнезда. Плюс традиционные нападения хищников. Сейчас количество малышей меньше, чем в предыдущие годы", – добавили полярники.