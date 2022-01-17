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На станции "Академик Вернадский" зафиксировали последствия извержения вулкана в Тихом океане

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Станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез
Станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинские полярники на антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали последствия извержения вулкана в Тихом океане. Об этом 17 января сообщил Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у берегов островного Королевства Тонга произошло 15 января.

"Столб пепла достиг более 20 км в высоту и накрыл основной остров Королевства Тонга... Извержение сопровождалось землетрясениями магнитудой 5–5,8 и цунами, волны которого дошли даже до Антарктиды. 15 января в 17.00 на станции "Академик Вернадский", расположенной в более чем 7,8 тыс. км от места извержения, наши ученые зафиксировали волны, вызванные вулканом", – рассказали в НАНЦ.

Метеоролог украинской экспедиции Александр Надточий сказал, что до Антарктиды дошла волна высотой 60 см.

"Были зафиксированы прыжки атмосферного давления, отраженные на соответствующем графике. Ведь мощный взрыв вулкана сравним с открытием бутылки шампанского. В момент извержения у жерла распространяется взрывная волна, которая по мере понижения энергии через несколько десятков километров превращается в звуковую, а через сотни и тысячи километров переходит в колебание атмосферного давления, которое улавливают чувствительные датчики", – пояснили исследователи.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/292538729576224

15 января аномальные волны в Тихом океане дошли до побережья Перу после вызвавшего цунами извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Из-за больших масс воды, которые обрушились на побережье Перу, погибли два человека.

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

Теги: Украина, землетрясение, вулкан, Антарктида, извержение, берег, цунами, станция Академик Вернадский
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