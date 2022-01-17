На станции "Академик Вернадский" зафиксировали последствия извержения вулкана в Тихом океане

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у берегов островного Королевства Тонга произошло 15 января.

"Столб пепла достиг более 20 км в высоту и накрыл основной остров Королевства Тонга... Извержение сопровождалось землетрясениями магнитудой 5–5,8 и цунами, волны которого дошли даже до Антарктиды. 15 января в 17.00 на станции "Академик Вернадский", расположенной в более чем 7,8 тыс. км от места извержения, наши ученые зафиксировали волны, вызванные вулканом", – рассказали в НАНЦ.

Метеоролог украинской экспедиции Александр Надточий сказал, что до Антарктиды дошла волна высотой 60 см.

"Были зафиксированы прыжки атмосферного давления, отраженные на соответствующем графике. Ведь мощный взрыв вулкана сравним с открытием бутылки шампанского. В момент извержения у жерла распространяется взрывная волна, которая по мере понижения энергии через несколько десятков километров превращается в звуковую, а через сотни и тысячи километров переходит в колебание атмосферного давления, которое улавливают чувствительные датчики", – пояснили исследователи.

15 января аномальные волны в Тихом океане дошли до побережья Перу после вызвавшего цунами извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Из-за больших масс воды, которые обрушились на побережье Перу, погибли два человека.