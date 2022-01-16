На побережье Перу обрушились аномальные волны, есть погибшие

"Сожалеем о чувствительной смерти двух человек, которые были найдены мертвыми сотрудниками полицейского участка Сан-Мартин на пляже Найламп, когда волны были аномальными. Кроме того, стало известно, что рассматриваемый пляж объявлен "непригодным для купания", – говорится в твите.

Lamentamos el sensible fallecimiento de dos personas, que fueron halladas sin vida por efectivos de la comisaría #SanMartin, en la playa Naylamp, cuando el oleaje era anómalo. Asimismo, se hace de conocimiento que la playa en mención, está declarada como ‘no apta para bañistas’. pic.twitter.com/WnRuEj84nr — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 16, 2022

Местное издание Diario El Comercio отмечало 15 января, что аномальные волны в Тихом океане дошли до побережья Перу после вызвавшего цунами извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у берегов островного Королевства Тонга.