Геологи предупредили Аляску об угрозе цунами

Американские геологи предупредили о вероятности цунами после землетрясения на Аляске. Геологическая служба США сообщила, что магнитуда подземных толчков составила 7,8.

Эпицентр землетрясения был на глубине около 10 км Фото: ЕРА

На юго-западе Аляски геологи объявили предупреждение об угрозе цунами после мощного землетрясения 22 июля. Геологическая служба США сообщила, что магнитуда подземных толчков составила 7,8.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 10 км и на расстоянии 100 км к юго-востоку от населенного пункта Перривилл [штат Аляска]. О пострадавших пока не сообщается.

Центр предупреждения цунами в Тихом океане написал, что угроза цунами наблюдалась в 75 милях от населенного пункта Чигник и в 520 милях юго-восточнее Анкориджа [город Аляски, расположенный на юге центральной части штата].

В 2018 году 30 ноября на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7. Землетрясение разрушило нескольких зданий и автодорожную развязку возле Международного аэропорта Анкориджа. Погибших не было.