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Больше ученых и женщин. В Украине утвердили состав 27-й антарктической экспедиции

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Из 14 будущих зимовщиков шестеро уже работали на станции "Академик Вернадский"
Из 14 будущих зимовщиков шестеро уже работали на станции "Академик Вернадский"
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украина определилась с составом зимовочного отряда 27-й антарктической экспедиции, она в марте отправится на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиду, где пробудет более года. Об этом сообщили в Facebook на странице Национального антарктического научного центра.

В последние годы в состав экспедиции входили 12 человек: пятеро – команда жизнеобеспечения станции и семеро ученых.

"На этот раз мы решили усилить научную часть команды, так что в 27-й экспедиции будет 14 участников: девять ученых, по три на каждое направление – геофизика, метеорология, биология, и традиционно – врач, повар, дизелист, механик и сисадмин”, – рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

По его словам, увеличение количества ученых позволит развивать исследования, которые сейчас актуальны для всего мира. За последние годы на станции "Академик Вернадский" была модернизирована биологическая лаборатория, установлены новые приборы для метеорологических и геокосмических измерений. Это обусловило необходимость расширения научной группы.

Возглавит экспедицию геофизик Юрий Отруба. Он уже шесть раз зимовал в Антарктиде и был руководителем 25-й УАЭ.

"Среди 14 участников 11 мужчин и три женщины – два метеоролога и биолог. С тех пор, как в 2018 году НАНЦ возобновил возможность участия женщин в годовых экспедициях после почти 20-летнего перерыва, это будет наибольшее количество участниц в зимовке. До этого в 24-й УАЭ работали две женщины – ученая и врач, в 25-й и 26-й – по одной – ученые в области геофизики и биологии", – уточнили в НАНЦ.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/301011305395633

Средний возраст членов 27-й экспедиции – 36 лет. Самому старшему члену команды исполнилось 50, а самому молодому – 21.

"Из 14 будущих зимовщиков шестеро уже работали в годовых экспедициях на "Вернадском", а для восьмерых это будет первый такой опыт", – подчеркнули в посте.

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

Теги: Украина, Антарктида, ученые, исследование, экспедиция, женщины, метеорология, биология, врач, станция Академик Вернадский, Евгений Дикий
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