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Украинские полярники показали влюбленных пингвинов в День святого Валентина. Фоторепортаж

Сегодня 08.44
Ко Дню святого Валентина 14 февраля полярники на украинской антарктической станции Академик Вернадский показали пингвинов во время брачного сезона. Фотографии опубликованы на странице Национального арктического научного центра в Facebook "К сегодняшнему замечательному празднику подготовили для вас подборку фото наших влюбленных пингвинов", – говорится в подписи к фото. Ученые сообщили, что это субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к украинской станции весной, во время брачного сезона. Полярники регулярно наблюдают их ухаживания, создание семей, построение гнезд, откладывание яиц и появление малышей. "Кстати, эти пингвины – однолюбы, и обычно создают пару на всю жизнь", – отмечается в сообщении.
Теги: праздники, пингвины, станция Академик Вернадский, День святого Валентина, полярники
 

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