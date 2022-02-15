Украинские полярники показали влюбленных пингвинов в День святого Валентина. Фоторепортаж
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Ко Дню святого Валентина 14 февраля полярники на украинской антарктической станции Академик Вернадский показали пингвинов во время брачного сезона. Фотографии опубликованы
на странице Национального арктического научного центра в Facebook "К сегодняшнему замечательному празднику подготовили для вас подборку фото наших влюбленных пингвинов", – говорится в подписи к фото. Ученые сообщили, что это субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к украинской станции весной, во время брачного сезона. Полярники регулярно наблюдают их ухаживания, создание семей, построение гнезд, откладывание яиц и появление малышей. "Кстати, эти пингвины – однолюбы, и обычно создают пару на всю жизнь", – отмечается в сообщении.