Украинские полярники показали, как пингвины выпрыгивают из воды на берег. Видео

В 14-секундном ролике показано, как субантарктические пингвины выпрыгивают из воды на берег.

"Это на суше пингвины кажутся неуклюжими и неловкими. В воде, где они проводят 80% жизни, эти животные очень быстрые и быстрые. А тем более субантарктические пингвины, которые населяют наш остров. Они самые быстрые среди всех и могут разгоняться до 36 км в час! Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, эти птицы сначала набирают скорость в океане, затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения и вылетают в воздух. Так некоторые пингвины могут покорять высоту в 1,5–3 метра", – рассказали в НАНЦ.

Украинские ученые-полярники объяснили: быстро плавать пингвинам помогают особое строение крыльев, которыми они могут двигать, как винтами, а также обтекаемая форма тела и плотное оперение.

"А еще, наблюдая за императорскими пингвинами, ученые обнаружили, что во время разгона они оставляют вокруг себя много пузырьков. И эти шарики выходили не из легких через рот, а уходили от перьев. Ученые предположили, что перед прыжком в воду животное набирает воздух в перья и задерживает его, а для разгона в воде прижимает перья, выпуская пузыри на поверхность. Они действуют, как масло, уменьшая трение и ускоряя движение. Вот такая интересная версия относительно приспособления пингвинов для прыжков вверх", – добавили авторы релиза.