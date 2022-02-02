Украинские полярники показали, как пингвины выпрыгивают из воды на берег. Видео

В 14-секундном ролике показано, как субантарктические пингвины выпрыгивают из воды на берег.
"Это на суше пингвины кажутся неуклюжими и неловкими. В воде, где они проводят 80% жизни, эти животные очень быстрые и быстрые. А тем более субантарктические пингвины, которые населяют наш остров. Они самые быстрые среди всех и могут разгоняться до 36 км в час! Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, эти птицы сначала набирают скорость в океане, затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения и вылетают в воздух. Так некоторые пингвины могут покорять высоту в 1,5–3 метра", – рассказали в НАНЦ.
Украинские ученые-полярники объяснили: быстро плавать пингвинам помогают особое строение крыльев, которыми они могут двигать, как винтами, а также обтекаемая форма тела и плотное оперение.
"А еще, наблюдая за императорскими пингвинами, ученые обнаружили, что во время разгона они оставляют вокруг себя много пузырьков. И эти шарики выходили не из легких через рот, а уходили от перьев. Ученые предположили, что перед прыжком в воду животное набирает воздух в перья и задерживает его, а для разгона в воде прижимает перья, выпуская пузыри на поверхность. Они действуют, как масло, уменьшая трение и ускоряя движение. Вот такая интересная версия относительно приспособления пингвинов для прыжков вверх", – добавили авторы релиза.
Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.
На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.
Рядом со станцией проживает около 3 тыс. взрослых пингвинов и их птенцов. Основной вид среди "пингвинососедей" украинских полярников – субантарктические.