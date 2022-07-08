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Украинские полярники показали "разукрашенные" лишайниками скалы

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Оранжевые лишайники могут помочь ученым синтезировать полезные вещества, рассказали полярники станции "Академик Вернадский"
Оранжевые лишайники могут помочь ученым синтезировать полезные вещества, рассказали полярники станции "Академик Вернадский"
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Полярники станции "Академик Вернадский" показали фото оранжевых скал, которые покрылись лишайниками. Пост с объяснением природного явления они опубликовали 8 июля в Facebook.

"Этим живым цветом расцветают антарктические скалы. На них живет много птиц, которые собственно и "удобряют" их своим пометом, поэтому именно здесь, на камнях, развиваются лишайники", – написали ученые.

Наибольшую колонию лишайников наблюдают на острове Большой Ялур, так как на нем проживает колония пингвинов Адели.

Как отметили полярники, эти лишайники считаются перспективными "для поиска ценных для человека химических веществ", в частности эффективных антибиотиков. Однако количество и темпы роста в Антарктике никак не позволяют человеку их использовать, хотя в будущем ученые могут научиться их синтезировать.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/403225228507573

Теги: Украина, ученые, Антарктика, полярники
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