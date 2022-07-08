Украинские полярники показали "разукрашенные" лишайниками скалы

"Этим живым цветом расцветают антарктические скалы. На них живет много птиц, которые собственно и "удобряют" их своим пометом, поэтому именно здесь, на камнях, развиваются лишайники", – написали ученые.

Наибольшую колонию лишайников наблюдают на острове Большой Ялур, так как на нем проживает колония пингвинов Адели.

Как отметили полярники, эти лишайники считаются перспективными "для поиска ценных для человека химических веществ", в частности эффективных антибиотиков. Однако количество и темпы роста в Антарктике никак не позволяют человеку их использовать, хотя в будущем ученые могут научиться их синтезировать.