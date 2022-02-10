В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" зафиксировали температурный рекорд

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, он составил +11,7 °С.
Аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от "Вернадского", уточнили в посте.
"Ученые связывают резкое потепление с явлением атмосферной реки, усиленным эффектом горного фена. Атмосферная река – это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро перенесшая теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. Эффект горного фена – это сильный теплый ветер с гор", – пояснили в НАНЦ.
На момент регистрации температурного рекорда сила ветра в районе украинской станции составляла 27,9 м/c.
"Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (из-за чего воздух теряет воду и нагревается). Поскольку в результате усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов будет усиливаться", – добавили исследователи.
В декабре 2021 года на станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный за 20 лет уровень снега – 2,75 м. Предыдущий рекорд был в 2016-м и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше.
Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.
На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.
В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.
В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.
В конце января 2022 года Украина определилась с составом зимовочного отряда 27-й антарктической экспедиции, который в марте отправится на станцию. В последние годы в состав экспедиции входили 12 человек: пятеро – команда жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз научную часть команды решили усилить: в экспедиции будет 14 участников.