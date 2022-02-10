ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" зафиксировали температурный рекорд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, он составил +11,7 &deg;С
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, он составил +11,7 °С
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" зафиксировали температурный рекорд +12,7 °С. Об этом сообщили 10 февраля в Facebook на странице Национального антарктического научного центра.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, он составил +11,7 °С.

Аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от "Вернадского", уточнили в посте.

"Ученые связывают резкое потепление с явлением атмосферной реки, усиленным эффектом горного фена. Атмосферная река – это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро перенесшая теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. Эффект горного фена – это сильный теплый ветер с гор", – пояснили в НАНЦ.

На момент регистрации температурного рекорда сила ветра в районе украинской станции составляла 27,9 м/c.

"Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (из-за чего воздух теряет воду и нагревается). Поскольку в результате усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов будет усиливаться", – добавили исследователи.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/307206698109427

В декабре 2021 года на станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный за 20 лет уровень снега – 2,75 м. Предыдущий рекорд был в 2016-м и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше.

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

В конце января 2022 года Украина определилась с составом зимовочного отряда 27-й антарктической экспедиции, который в марте отправится на станцию. В последние годы в состав экспедиции входили 12 человек: пятеро – команда жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз научную часть команды решили усилить: в экспедиции будет 14 участников.

Теги: климат, Антарктида, ученые, исследование, рекорд, потепление, воздух, осадки, температура, ветер, станция Академик Вернадский, полярники
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Рецепт теста и начинки бесподобный", "Сразу бежать на кухню хочется". Кулинарный блогер показала, как приготовить булочки с творогом
  "Рецепт теста и начинки бесподобный", "Сразу бежать на кухню хочется". Кулинарный блогер показала, как приготовить булочки с творогом
"Я отлично провела день". Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране
"Я отлично провела день". Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране
  Сопонару об отношениях с продюсерами: Где эта постель? Покажите! С удовольствием запрыгнем
  Сопонару об отношениях с продюсерами: Где эта постель? Покажите! С удовольствием запрыгнем
"Мне губки понравились", "В остальных чашечка маловата". Волочкова в бассейне сменила пять купальников
"Мне губки понравились", "В остальных чашечка маловата". Волочкова в бассейне сменила пять купальников
Беленюк показал редкое фото со своей матерью
Беленюк показал редкое фото со своей матерью
"Теперь вы знаете обо мне все". Зеленская рассказала, как за три месяца похудела на 10 кг и чем кормит мужа-президента
"Теперь вы знаете обо мне все". Зеленская рассказала, как за три месяца похудела на 10 кг и чем кормит мужа-президента
Рэпера Snoop Dogg обвинили в принуждении к оральному сексу. Певец назвал это заявление ложью
Рэпера Snoop Dogg обвинили в принуждении к оральному сексу. Певец назвал это заявление ложью
  "Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги". 35-летняя Сопонару из "Женского квартала" рассказала о своих гонорарах
  "Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги". 35-летняя Сопонару из "Женского квартала" рассказала о своих гонорарах
"Люблю себя вне зависимости от того, сколько вешу". 39-летняя Седокова показала танец в белье
"Люблю себя вне зависимости от того, сколько вешу". 39-летняя Седокова показала танец в белье
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом
  Руслана: Не люблю спать вдвоем с Сашей. У нас отдельные спальни
  Руслана: Не люблю спать вдвоем с Сашей. У нас отдельные спальни
Maruv раскритиковала украинский шоу-бизнес и рассказала, почему артистов "тянет в Россию"
Maruv раскритиковала украинский шоу-бизнес и рассказала, почему артистов "тянет в Россию"
"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото
"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавил создатель трилогии "Властелин колец" Питер Джексон
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавил создатель трилогии "Властелин колец" Питер Джексон
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (180568)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (91326)
3
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (55222)
4
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (53926)
5
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике (42398)
6
"Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании (39429)
7
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото (28342)
8
"О боги, это очень красиво", "Кошечка". Дорофеева снялась в миниатюрном топе (25793)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS