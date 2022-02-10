В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" зафиксировали температурный рекорд

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, он составил +11,7 °С Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, он составил +11,7 °С.

Аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от "Вернадского", уточнили в посте.

"Ученые связывают резкое потепление с явлением атмосферной реки, усиленным эффектом горного фена. Атмосферная река – это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро перенесшая теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. Эффект горного фена – это сильный теплый ветер с гор", – пояснили в НАНЦ.

На момент регистрации температурного рекорда сила ветра в районе украинской станции составляла 27,9 м/c.

"Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (из-за чего воздух теряет воду и нагревается). Поскольку в результате усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов будет усиливаться", – добавили исследователи.

В декабре 2021 года на станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный за 20 лет уровень снега – 2,75 м. Предыдущий рекорд был в 2016-м и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше.