Оккупационная администрация выехала из Новой Каховки

"Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области", – говорится в сообщении.
Оккупанты заявляют, что выехать их заставили постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины и опасения мести коллаборантам.
"В поисках спасения от "типа мести коллаборантам со стороны истинных патриотов" тысячи новокаховчан откликнулись на призыв "администрации" Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули свои дома", – сказано в сообщении.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.
13 ноября сообщалось об освобождении населенного пункта Львово Херсонской области – недалеко от Новой Каховки.