Оккупационная администрация выехала из Новой Каховки

"Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области", – говорится в сообщении.

Оккупанты заявляют, что выехать их заставили постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины и опасения мести коллаборантам.

"В поисках спасения от "типа мести коллаборантам со стороны истинных патриотов" тысячи новокаховчан откликнулись на призыв "администрации" Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули свои дома", – сказано в сообщении.