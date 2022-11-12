Россия начала вывозить коллаборантов из Новой Каховки – Центр национального сопротивления.

По его данным, российские оккупационные власти объявили о подготовке выезда тех местных жителей, которые пошли на сотрудничество, и их семей.
"Эвакуировать планируют семьи и самих работников "Управления труда и социальной политики" Новокаховской оккупационной администрации", – говорится в сообщении.
Для этих целей якобы выделено два автобуса. Выезд из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Каховского водохранилища напротив Берислава, будет осуществляться 12 ноября. В качестве пункта назначения коллаборантам называют Арабатскую стрелку.
"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый предатель не уйдет от ответственности и будет отвечать за свои деяния по закону Украины", – добавляют в ЦНС.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.