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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия начала вывозить коллаборантов из Новой Каховки – Центр национального сопротивления.

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Новая Каховка находится на левом берегу Каховского водохранилища
Новая Каховка находится на левом берегу Каховского водохранилища

Коллаборанты в Новой Каховке (Херсонская область) на фоне продолжающегося наступления Вооруженных сил Украины начали эвакуацию в сторону Крыма. Об этом 11 ноября сообщает сайт созданного Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления.

По его данным, российские оккупационные власти объявили о подготовке выезда тех местных жителей, которые пошли на сотрудничество, и их семей.

"Эвакуировать планируют семьи и самих работников "Управления труда и социальной политики" Новокаховской оккупационной администрации", – говорится в сообщении.

Для этих целей якобы выделено два автобуса. Выезд из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Каховского водохранилища напротив Берислава, будет осуществляться 12 ноября. В качестве пункта назначения коллаборантам называют Арабатскую стрелку.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый предатель не уйдет от ответственности и будет отвечать за свои деяния по закону Украины", – добавляют в ЦНС.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих. 

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило  ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Теги: Херсонская область, эвакуация, Арабатская стрелка, война России против Украины, Новая Каховка, коллаборационизм
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