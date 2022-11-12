Россия начала вывозить коллаборантов из Новой Каховки – Центр национального сопротивления.

По его данным, российские оккупационные власти объявили о подготовке выезда тех местных жителей, которые пошли на сотрудничество, и их семей.

"Эвакуировать планируют семьи и самих работников "Управления труда и социальной политики" Новокаховской оккупационной администрации", – говорится в сообщении.

Для этих целей якобы выделено два автобуса. Выезд из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Каховского водохранилища напротив Берислава, будет осуществляться 12 ноября. В качестве пункта назначения коллаборантам называют Арабатскую стрелку.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый предатель не уйдет от ответственности и будет отвечать за свои деяния по закону Украины", – добавляют в ЦНС.