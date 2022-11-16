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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На доме коллаборанта Сальдо в Херсоне появилось граффити с надписью "С нами Бог и атаман Залужный". Фото

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Дом Сальдо в освобожденном Херсоне украшен портретом Залужного
Дом Сальдо в освобожденном Херсоне украшен портретом Залужного
Фото: Сергій Нікітенко / Facebook

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне на доме незаконно назначенного захватчиками "губернатора" Херсонской области Владимира Сальдо появилось граффити с портретом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его фото обнародовал 16 ноября в Facebook журналист херсонского издания "Мост" Сергей Никитенко.

Рядом с изображением Залужного, который показывает знак победы, написано: "С нами Бог и атаман Залужный".

Местные жители в комментариях пишут, что дом коллаборанта находится на улице Пятихатской, по дороге на нефтегавань, в микрорайоне Остров. Никитенко отмечает, что недвижимость, вероятно, по-прежнему принадлежит Сальдо, так как для ее ареста или конфискации требуется решение суда.

https://www.facebook.com/sergij.nikitenko/posts/pfbid0H1LTs9TkYJEa7og84nC21SbH5h347CZRbFEotre5URomreyvW4CNvnp5RfeVzHXGl

Точное местонахождение хозяина дома на данный момент неизвестно. Вероятно, он находится в Геническе Херсонской области, куда переехали все "органы власти", созданные российскими захватчиками на оккупированных территориях.

Граффити с Залужным на доме Сальдо – не первое такое в Херсоне. До этого такую же картинку нарисовали на постаменте, где когда-то стоял памятник Ленину. Его фото опубликовала в Telegram общественная организация "Демократична Сокира".

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, граффити, Геническ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Залужный, Сергей Никитенко, Владимир Сальдо, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация
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