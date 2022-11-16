На доме коллаборанта Сальдо в Херсоне появилось граффити с надписью "С нами Бог и атаман Залужный". Фото

Рядом с изображением Залужного, который показывает знак победы, написано: "С нами Бог и атаман Залужный".
Местные жители в комментариях пишут, что дом коллаборанта находится на улице Пятихатской, по дороге на нефтегавань, в микрорайоне Остров. Никитенко отмечает, что недвижимость, вероятно, по-прежнему принадлежит Сальдо, так как для ее ареста или конфискации требуется решение суда.
Точное местонахождение хозяина дома на данный момент неизвестно. Вероятно, он находится в Геническе Херсонской области, куда переехали все "органы власти", созданные российскими захватчиками на оккупированных территориях.
Граффити с Залужным на доме Сальдо – не первое такое в Херсоне. До этого такую же картинку нарисовали на постаменте, где когда-то стоял памятник Ленину. Его фото опубликовала в Telegram общественная организация "Демократична Сокира".
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.