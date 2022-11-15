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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Часть заключенных из Херсонского СИЗО, которых выпустили оккупанты, снова задержали – глава Нацполиции

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Россияне выпустили из Херсонского СИЗО арестантов, содержавшихся там еще до оккупации
Россияне выпустили из Херсонского СИЗО арестантов, содержавшихся там еще до оккупации
Фото: Людмила Денісова / Facebook (архив)

Правоохранители вернули в следственные изоляторы 166 заключенных, которых выпустили оккупанты из Херсонского СИЗО перед тем, как сбежать из города. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, видео опубликовала пресс-служба Нацполиции.

Клименко отметил, что речь идет о приблизительно 450 арестованных и заключенных, которые содержались в СИЗО Херсона и были выпущены на свободу оккупантами во время освобождения города.

"На данный момент подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных", – сказал глава Нацполиции.

По его словам, полиция вместе с Министерством юстиции и Офисом генпрокурора работает в этом направлении по всей территории Украины и уточняет списки людей, выпущенных оккупантами из СИЗО. Клименко обратил внимание, что количество заключенных, среди которых есть и приговоренные к пожизненному заключению, еще уточняется, информация собирается в онлайн-режиме.

Глава Нацполиции рассказал, что на территории Херсонского СИЗО были найдены личные дела заключенных.

"Эта информация была оперативно передана в штаб Национальной полиции, на блокпосты, в региональные подразделения полиции для того, чтобы этих людей в ближайшие часы и дни мы могли вернуть в места лишения свободы", – отметил Клименко.

Контекст:

СМИ сообщали, что "администрация" СИЗО, назначенная оккупантами, перед освобождением города выпустила на свободу находившихся в пенитенциарном учреждении людей и скрылась. По информации hromadske, в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных, из них 15 приговорены к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском СИЗО.

Еще в октябре оккупанты освободили большинство преступников из колонии №90 в Херсоне для участия в войне против Украины, сообщал Генштаб ВСУ.

Теги: Херсон, полиция, СИЗО, Херсонская область, заключенные, Николаевская область, война России против Украины, задержание, Национальная полиция, пожизненное заключение, Нацполиция, Игорь Клименко, российские оккупанты
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