Часть заключенных из Херсонского СИЗО, которых выпустили оккупанты, снова задержали – глава Нацполиции

Россияне выпустили из Херсонского СИЗО арестантов, содержавшихся там еще до оккупации Фото: Людмила Денісова / Facebook (архив)

Клименко отметил, что речь идет о приблизительно 450 арестованных и заключенных, которые содержались в СИЗО Херсона и были выпущены на свободу оккупантами во время освобождения города.

"На данный момент подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных", – сказал глава Нацполиции.

По его словам, полиция вместе с Министерством юстиции и Офисом генпрокурора работает в этом направлении по всей территории Украины и уточняет списки людей, выпущенных оккупантами из СИЗО. Клименко обратил внимание, что количество заключенных, среди которых есть и приговоренные к пожизненному заключению, еще уточняется, информация собирается в онлайн-режиме.

Глава Нацполиции рассказал, что на территории Херсонского СИЗО были найдены личные дела заключенных.

"Эта информация была оперативно передана в штаб Национальной полиции, на блокпосты, в региональные подразделения полиции для того, чтобы этих людей в ближайшие часы и дни мы могли вернуть в места лишения свободы", – отметил Клименко.