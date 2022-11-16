В Херсонской области пропала "замглавы администрации" Екатерина Губарева

По словам Губарева, его жена не выходила на связь с 16.30 15 ноября. В последний раз ее видели в Геническе у здания "правительства" Херсонской области.
Губарев отметил, что главе оккупационной "администрации" Владимиру Сальдо также неизвестно, где находится Екатерина Губарева.
Российские оккупанты на фоне продвижения сил обороны Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области 12 ноября перенесли "административную столицу" захваченной части региона в Геническ.
Это произошло после того, как 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, что подтвердило ГУР Минобороны Украины.