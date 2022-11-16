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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области пропала "замглавы администрации" Екатерина Губарева

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Представительница оккупационных "властей" пропала в Геническе
Представительница оккупационных "властей" пропала в Геническе
Фото: Екатерина Юрьевна Губарева / Facebook

В аннексированной части Херсонской области пропала заместитель главы оккупационной "администрации" Екатерина Губарева. Об этом сообщил ее муж, бывший "народный губернатор Донецкой области" Павел Губарев в Telegram 16 ноября.

По словам Губарева, его жена не выходила на связь с 16.30 15 ноября. В последний раз ее видели в Геническе у здания "правительства" Херсонской области.

Губарев отметил, что главе оккупационной "администрации" Владимиру Сальдо также неизвестно, где находится Екатерина Губарева.


Контекст:

Российские оккупанты на фоне продвижения сил обороны Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области 12 ноября перенесли "административную столицу" захваченной части региона в Геническ.

Это произошло после того, как 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, что подтвердило  ГУР Минобороны Украины. 

Теги: Павел Губарев, Херсонская область, Геническ, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
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