В Херсонской области пропала "замглавы администрации" Екатерина Губарева

По словам Губарева, его жена не выходила на связь с 16.30 15 ноября. В последний раз ее видели в Геническе у здания "правительства" Херсонской области.



Губарев отметил, что главе оккупационной "администрации" Владимиру Сальдо также неизвестно, где находится Екатерина Губарева.



