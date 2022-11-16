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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Помощь местных жителей значительно ускорит задержание диверсантов в освобожденной Херсонской области – политолог Голобуцкий

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Алексей Голобуцкий: У каждого, кто ждал прихода ВСУ, как у Арьи Старк из "Игры престолов", есть список врагов-коллаборантов
Алексей Голобуцкий: У каждого, кто ждал прихода ВСУ, как у Арьи Старк из "Игры престолов", есть список врагов-коллаборантов
Фото: radiosvoboda.org

Помощь жителей освобожденных территорий Херсонской области позволит СБУ быстрее выявить коллаборантов и диверсантов и предотвратить теракты и обстрелы гражданских объектов. Такое мнение высказал в своем Telegram политолог Алексей Голобуцкий.

"Сейчас начнется отлов тех, кто считал, что "Россия здесь навсегда" и "Херсон никто сдавать не будет". Тут СБУ лучше помогут местные. У каждого, кто ждал прихода ВСУ, как у Арьи Старк из "Игры престолов", есть список врагов-коллаборантов", – считает Голобуцкий.

Он отметил, что Служба безопасности уже начала активную работу по выявлению диверсантов и предателей – "зачистку херсонских бахчей от вредителей". Но этот процесс значительно ускорится, если местные жители будут сообщать о предателях и о российских военных на горячие линии, которые открыла СБУ. Эксперт подчеркнул, что "всех этих временно живых стремоусовых" нужно задержать. Кроме того, по мнению Голобуцкого, на освобожденных территориях остается определенное количество российских военных.

"Это не только брошенные "мобики", которым сказали "надевать женское платье и выбираться кто как может", но и "спецура", переодетая в гражданское. Их задача – наводить российскую арту с левого берега, устраивать теракты и диверсии на коммуникационных узлах и объектах критической инфраструктуры", – заявил политолог.

15 ноября СБУ обратилась к жителям освобожденных районов Николаевской и Херсонской областей с призывом сообщать о предателях и коллаборантах. На территории этих областей работают отдельные горячие линии, где собирают информацию о тех, кто помогал россиянам во время оккупации:

  • Херсонская область: +38 068 132 98 76;
  • Николаевская область: +38 051 253 22 23.

Также работает общеукраинская горячая линия СБУ: 0 800 50 14 82.

Как заявил руководитель СБУ Василий Малюк, враг мог специально оставить на деоккупированной территории своих агентов.

"Наша задача – их выявить. Кроме того, у СБУ есть много информации о предателях и коллаборантах. Так что мы проверяем ее непосредственно на месте. Все, кто изменил Украине ради "русского мира", понесут заслуженное наказание", – подчеркнул глава СБУ.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента.

Теги: СБУ, Херсон, оккупация, Херсонская область, диверсанты, горячая линия, Алексей Голобуцкий, война России против Украины, Василий Малюк, коллаборационизм
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