Помощь местных жителей значительно ускорит задержание диверсантов в освобожденной Херсонской области – политолог Голобуцкий

Алексей Голобуцкий: У каждого, кто ждал прихода ВСУ, как у Арьи Старк из "Игры престолов", есть список врагов-коллаборантов Фото: radiosvoboda.org

"Сейчас начнется отлов тех, кто считал, что "Россия здесь навсегда" и "Херсон никто сдавать не будет". Тут СБУ лучше помогут местные. У каждого, кто ждал прихода ВСУ, как у Арьи Старк из "Игры престолов", есть список врагов-коллаборантов", – считает Голобуцкий.

Он отметил, что Служба безопасности уже начала активную работу по выявлению диверсантов и предателей – "зачистку херсонских бахчей от вредителей". Но этот процесс значительно ускорится, если местные жители будут сообщать о предателях и о российских военных на горячие линии, которые открыла СБУ. Эксперт подчеркнул, что "всех этих временно живых стремоусовых" нужно задержать. Кроме того, по мнению Голобуцкого, на освобожденных территориях остается определенное количество российских военных.

"Это не только брошенные "мобики", которым сказали "надевать женское платье и выбираться кто как может", но и "спецура", переодетая в гражданское. Их задача – наводить российскую арту с левого берега, устраивать теракты и диверсии на коммуникационных узлах и объектах критической инфраструктуры", – заявил политолог.

15 ноября СБУ обратилась к жителям освобожденных районов Николаевской и Херсонской областей с призывом сообщать о предателях и коллаборантах. На территории этих областей работают отдельные горячие линии, где собирают информацию о тех, кто помогал россиянам во время оккупации:

Херсонская область: +38 068 132 98 76;

Николаевская область: +38 051 253 22 23.

Также работает общеукраинская горячая линия СБУ: 0 800 50 14 82.

Как заявил руководитель СБУ Василий Малюк, враг мог специально оставить на деоккупированной территории своих агентов.

"Наша задача – их выявить. Кроме того, у СБУ есть много информации о предателях и коллаборантах. Так что мы проверяем ее непосредственно на месте. Все, кто изменил Украине ради "русского мира", понесут заслуженное наказание", – подчеркнул глава СБУ.