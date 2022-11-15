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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Клименко: Сотрудников полиции Херсонской области, которые сотрудничали с врагом, – единицы

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Из 330 сотрудников херсонской полиции, оставшихся в регионе во время оккупации, в работе на РФ подозреваются только около 10
Из 330 сотрудников херсонской полиции, оставшихся в регионе во время оккупации, в работе на РФ подозреваются только около 10
Фото: depositphotos.com

Полиция задокументировала 414 фактов военных преступлений, совершенных оккупантами в Херсонской области. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, его цитирует пресс-служба ведомства.

Клименко отметил, что сейчас непосредственно в городе Херсон работает 500 работников полиции. Еще около 300 работает по всей деоккупированной территории Херсонской области. В ближайшую неделю после разминирования территорий и определения приоритетов в работе контингент полиции будет доведен минимум до 2 тыс. человек. 

"На данный момент задокументировано 414 военных преступлений, совершенных оккупантами, и мы продолжаем их документировать", – сообщил Глава Нацполиции.

Клименко отметил, что усилия Национальной полиции вместе с Нацгвардией и СБУ направлены также и на разоблачение диверсионно-разведывательных групп на деоккупированных территориях.

"Мы задокументировали деятельность Дарьевского поселкового головы, который сотрудничал с оккупантами и возглавлял сельскую общину при оккупационных властях. Устанавливается также причастность жителей Херсона, которые непосредственно организовывали митинги в поддержку оккупационных властей. Эта работа продолжается", – отметил он.

В то же время глава Нацполиции подчеркнул, что сотрудников полиции, которые остались на временно оккупированной территории и сотрудничали с врагом – единицы.

"330 работников полиции Херсонской области, отказавшихся выполнить приказ и покинуть временно оккупированную территорию 31 марта, были уволены из полиции. Но кто из них работал на врага – это единицы. По ним мы сейчас работаем. Часть из них вышла с оккупантами, часть – в ближайшее время задержим. Их немного – до десяти человек, работавших в администрациях оккупационных властей", – рассказал Клименко.

Также он сообщил, что на сегодняшний день установлены три места, где, вероятно, российские оккупанты устроили застенки для украинцев.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, война, полиция, предательство, война России против Украины, Нацполиция, Игорь Клименко
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