Клименко: Сотрудников полиции Херсонской области, которые сотрудничали с врагом, – единицы

Клименко отметил, что сейчас непосредственно в городе Херсон работает 500 работников полиции. Еще около 300 работает по всей деоккупированной территории Херсонской области. В ближайшую неделю после разминирования территорий и определения приоритетов в работе контингент полиции будет доведен минимум до 2 тыс. человек.
"На данный момент задокументировано 414 военных преступлений, совершенных оккупантами, и мы продолжаем их документировать", – сообщил Глава Нацполиции.
Клименко отметил, что усилия Национальной полиции вместе с Нацгвардией и СБУ направлены также и на разоблачение диверсионно-разведывательных групп на деоккупированных территориях.
"Мы задокументировали деятельность Дарьевского поселкового головы, который сотрудничал с оккупантами и возглавлял сельскую общину при оккупационных властях. Устанавливается также причастность жителей Херсона, которые непосредственно организовывали митинги в поддержку оккупационных властей. Эта работа продолжается", – отметил он.
В то же время глава Нацполиции подчеркнул, что сотрудников полиции, которые остались на временно оккупированной территории и сотрудничали с врагом – единицы.
"330 работников полиции Херсонской области, отказавшихся выполнить приказ и покинуть временно оккупированную территорию 31 марта, были уволены из полиции. Но кто из них работал на врага – это единицы. По ним мы сейчас работаем. Часть из них вышла с оккупантами, часть – в ближайшее время задержим. Их немного – до десяти человек, работавших в администрациях оккупационных властей", – рассказал Клименко.
Также он сообщил, что на сегодняшний день установлены три места, где, вероятно, российские оккупанты устроили застенки для украинцев.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.