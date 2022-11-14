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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденном Херсоне заработали два украинских оператора мобильной связи

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В деоккупированном Херсоне появилась мобильная связь
В деоккупированном Херсоне появилась мобильная связь
Фото: FEDOROV / Telegram

В Херсоне мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone запустили первые базовые станции. Об этом сообщил 14 октября вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Возвращаем связь в Херсон. Люди, которые девять месяцев были в оккупации, наконец-то смогли позвонить родным и сказать, что с ними все в порядке. Пока в городе проблема с другой инфраструктурой — даже минутный разговор помогает херсонцам чувствовать себя снова дома", – написал он.

В городе пока нет света, поэтому станции работают на генераторах и терминалах Starlink. Минцифры передает терминалы в деоккупированные населенные пункты. Они помогают поддерживать связь, пока операторы восстанавливают поврежденный оптический кабель, рассказал министр.

Он добавил, что при отступлении российские оккупанты разрушили часть инфраструктуры, а другую заминировали. Спасатели находят растяжки с гранатами на базовых станциях мобильной связи. Это замедляет процесс обновления связи, но спасатели и телеком-операторы работают 24/7, заверил Федоров.

Контекст:

В конце августа Вооруженные Силы Украины начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Теги: Херсон, мобильная связь, Киевстар, Херсонская область, война России против Украины, Vodafone, Михаил Федоров, Starlink, Минцифры
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