В освобожденном Херсоне заработали два украинских оператора мобильной связи

"Возвращаем связь в Херсон. Люди, которые девять месяцев были в оккупации, наконец-то смогли позвонить родным и сказать, что с ними все в порядке. Пока в городе проблема с другой инфраструктурой — даже минутный разговор помогает херсонцам чувствовать себя снова дома", – написал он.

В городе пока нет света, поэтому станции работают на генераторах и терминалах Starlink. Минцифры передает терминалы в деоккупированные населенные пункты. Они помогают поддерживать связь, пока операторы восстанавливают поврежденный оптический кабель, рассказал министр.

Он добавил, что при отступлении российские оккупанты разрушили часть инфраструктуры, а другую заминировали. Спасатели находят растяжки с гранатами на базовых станциях мобильной связи. Это замедляет процесс обновления связи, но спасатели и телеком-операторы работают 24/7, заверил Федоров.