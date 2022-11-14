В освобожденном Херсоне заработали два украинских оператора мобильной связи

"Возвращаем связь в Херсон. Люди, которые девять месяцев были в оккупации, наконец-то смогли позвонить родным и сказать, что с ними все в порядке. Пока в городе проблема с другой инфраструктурой — даже минутный разговор помогает херсонцам чувствовать себя снова дома", – написал он.
В городе пока нет света, поэтому станции работают на генераторах и терминалах Starlink. Минцифры передает терминалы в деоккупированные населенные пункты. Они помогают поддерживать связь, пока операторы восстанавливают поврежденный оптический кабель, рассказал министр.
Он добавил, что при отступлении российские оккупанты разрушили часть инфраструктуры, а другую заминировали. Спасатели находят растяжки с гранатами на базовых станциях мобильной связи. Это замедляет процесс обновления связи, но спасатели и телеком-операторы работают 24/7, заверил Федоров.
В конце августа Вооруженные Силы Украины начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.