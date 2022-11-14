В освобожденном Херсоне горсовет объявил с 14 ноября сухой закон

По данным пресс-службы горсовета, запрет уже в ступил в силу. Ограничение касается пива и слабоалкогольных напитков. Также запрещена транспортировка спиртного.
"С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины запрещены изготовление, перевозка и торговля алкогольными напитками и веществами, изготовленными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками", – говорится в сообщении.
Контролировать соблюдение сухого закона будут Национальная полиция Украины, Служба безопасности, Национальная гвардия Украины и другие уполномоченные службы закона и правопорядка.
Запрет будет действовать до отмены военного положения или отмены действующего приказа, информирует горсовет.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.