В освобожденном Херсоне горсовет объявил с 14 ноября сухой закон

Контролировать соблюдение запрета на алкоголь будут Национальная полиция Украины, СБУ и Нацгвардия

По данным пресс-службы горсовета, запрет уже в ступил в силу. Ограничение касается пива и слабоалкогольных напитков. Также запрещена транспортировка спиртного.

"С 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины запрещены изготовление, перевозка и торговля алкогольными напитками и веществами, изготовленными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками", – говорится в сообщении.

Контролировать соблюдение сухого закона будут Национальная полиция Украины, Служба безопасности, Национальная гвардия Украины и другие уполномоченные службы закона и правопорядка.

Запрет будет действовать до отмены военного положения или отмены действующего приказа, информирует горсовет.