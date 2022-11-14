Энергетики ДТЭК обследовали уже почти 100 км разрушенных оккупантами электросетей в Херсонской области

"Вчера наши специалисты обошли 75 км из 100 км, видим, что там 16 опор нет, много проводов лежит на земле. Сегодня будут осмотры в районе Давыдова Брода, в районе Берислава, будем понимать, что там", — сказал он.
Сахарук отметил, что ситуация в Херсонской области хуже, чем ожидалось, и даже если будут работать пять-шесть ремонтных бригад, восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее двух-трех недель.
"Работаем сегодня с саперами. Завтра с военной администрацией договорились работать большим количеством бригад. Люди обеспечены всем необходимым. Главное – мины убрать, чтобы можно было безопасно работать", – отметил исполнительный директор ДТЭК.
Он добавил, что сегодня саперы работают над разминированием территорий, чтобы энергетики могли безопасно выполнять работы.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город. В первый день освобождения Херсона от оккупантов компания ДТЭК Ахметова предложила свою помощь в восстановлении электроснабжения региона.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.