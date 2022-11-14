Энергетики ДТЭК обследовали уже почти 100 км разрушенных оккупантами электросетей в Херсонской области

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

"Вчера наши специалисты обошли 75 км из 100 км, видим, что там 16 опор нет, много проводов лежит на земле. Сегодня будут осмотры в районе Давыдова Брода, в районе Берислава, будем понимать, что там", — сказал он.

Сахарук отметил, что ситуация в Херсонской области хуже, чем ожидалось, и даже если будут работать пять-шесть ремонтных бригад, восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее двух-трех недель.

"Работаем сегодня с саперами. Завтра с военной администрацией договорились работать большим количеством бригад. Люди обеспечены всем необходимым. Главное – мины убрать, чтобы можно было безопасно работать", – отметил исполнительный директор ДТЭК.

Он добавил, что сегодня саперы работают над разминированием территорий, чтобы энергетики могли безопасно выполнять работы.