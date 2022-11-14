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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителям освобожденного Херсона в срочном порядке выплатят пенсии

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Жители Херсона скоро смогут получить выплаты
Жители Херсона скоро смогут получить выплаты
Фото: EPA

На этой неделе планируется первая доставка и выплата пенсий в деоккупированный Херсон. Об этом 12 ноября сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Мобильные отделения "Укрпошти" начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных, учитывая ситуацию с безопасностью. Также в Херсоне планируется возобновление работы стационарного отделения, говорится в сообщении.

Всего в Херсонской области сейчас работают отделения "Укрпошти" разных форматов в 79 населенных пунктах. В частности, недавно открылось стационарное отделение в поселке городского типа Большая Александровка Бериславского района.

В Минреинтеграции напомнили, что жители деоккупированных территорий, которым начислялись выплаты на карту, смогут получить деньги наличными на руки. Для этого им необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Деньги будут доставляться "Укрпошті".

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

Теги: Херсон, пенсии, Херсонская область, война России против Украины, выплаты, Укрпошта, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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