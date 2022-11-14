Жителям освобожденного Херсона в срочном порядке выплатят пенсии

Мобильные отделения "Укрпошти" начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных, учитывая ситуацию с безопасностью. Также в Херсоне планируется возобновление работы стационарного отделения, говорится в сообщении.
Всего в Херсонской области сейчас работают отделения "Укрпошти" разных форматов в 79 населенных пунктах. В частности, недавно открылось стационарное отделение в поселке городского типа Большая Александровка Бериславского района.
В Минреинтеграции напомнили, что жители деоккупированных территорий, которым начислялись выплаты на карту, смогут получить деньги наличными на руки. Для этого им необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Деньги будут доставляться "Укрпошті".
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.