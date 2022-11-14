Жителям освобожденного Херсона в срочном порядке выплатят пенсии

Мобильные отделения "Укрпошти" начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных, учитывая ситуацию с безопасностью. Также в Херсоне планируется возобновление работы стационарного отделения, говорится в сообщении.

Всего в Херсонской области сейчас работают отделения "Укрпошти" разных форматов в 79 населенных пунктах. В частности, недавно открылось стационарное отделение в поселке городского типа Большая Александровка Бериславского района.

В Минреинтеграции напомнили, что жители деоккупированных территорий, которым начислялись выплаты на карту, смогут получить деньги наличными на руки. Для этого им необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Деньги будут доставляться "Укрпошті".