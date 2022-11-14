В Харькове скоро откроется представительство Штаба помощи военнопленным – нардеп Якименко

Первое региональное представительство Координационного штаба по обращению с военнопленными уже открылось в Николаеве Фото: Павел Якименко / Telegram

Нардеп отметил, что первое региональное представительство Координационного штаба по обращению с военнопленными уже открылось в Николаеве. Оно будет работать с южным регионом – Одесской, Николаевской и Херсонской областями.

"Украина делает все возможное, чтобы каждый наш защитник как можно скорее вернулся домой. Сегодня открыли представительство Координационного штаба по обращению с военнопленными, которое будет работать с южным регионом. Это Одесская, Николаевская и Херсонская области. Следующий такой штаб планируется открыть в Харькове", – сообщил он.

Как объяснил Якименко, эти представительства будут координировать на местах работу центрального штаба, оказывать поддержку семьям военнопленных, предоставлять юридическую, психологическую помощь, а также помогать искать и возвращать на родину наших военных.

"Центральный штаб работает с марта, он объединяет более 10 госучреждений и организаций. Благодаря этому штабу состоялось уже около 30 обменов пленными. Домой вернулись сотни наших героев. Одна из главных наших задач – вернуть всех защитников в Украину. Мы должны добиться этой цели", – написал нардеп.

Он выразил благодарность всем, кто организует работу Координационного штаба.

"Особая благодарность председателю Николаевского облсовета Анне Замазеевой, депутату Евгению Игнатенко и народному депутату Игорю Копытину, которые очень многое сделали для того, чтобы региональное представительство штаба заработало", – подытожил Якименко.