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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула из российского плена 45 человек

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Военные вернулись в Украину из плена
Военные вернулись в Украину из плена
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Украина освободила из плена 45 воинов ВСУ. Об этом 11 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram.

Среди них солдаты и сержанты, в боях защищавшие Украину. Также удалось вернуть два тела погибших защитников, написал Ермак.

"Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи позади. Все будет хорошо. Спасибо за работу Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными", – сообщил глава ОП.

Он заверил, что Украина будет возвращать домой всех пленных.

Контекст:

Между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Предыдущий обмен состоялся 3 ноября. Украинская сторона вернула домой 107 человек, среди них много раненых азовцев. 

Теги: плен, пленные, война России против Украины, обмен пленными, Андрей Ермак
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