Украина вернула из российского плена 45 человек

Среди них солдаты и сержанты, в боях защищавшие Украину. Также удалось вернуть два тела погибших защитников, написал Ермак.
"Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи позади. Все будет хорошо. Спасибо за работу Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными", – сообщил глава ОП.
Он заверил, что Украина будет возвращать домой всех пленных.
Между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Предыдущий обмен состоялся 3 ноября. Украинская сторона вернула домой 107 человек, среди них много раненых азовцев.