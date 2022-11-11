Украина вернула из российского плена 45 человек

Военные вернулись в Украину из плена Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Среди них солдаты и сержанты, в боях защищавшие Украину. Также удалось вернуть два тела погибших защитников, написал Ермак.

"Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи позади. Все будет хорошо. Спасибо за работу Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными", – сообщил глава ОП.

Он заверил, что Украина будет возвращать домой всех пленных.