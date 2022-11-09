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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Только пять матерей из РФ согласились забрать сыновей из плена – Братчук

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Российских пленных из Украины могут забрать их матери, если согласятся приехать за ними
Российских пленных из Украины могут забрать их матери, если согласятся приехать за ними
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пять матерей российских солдат откликнулись на предложение украинских властей приехать и забрать своих сыновей из плена. Об этом сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире канала "FREEДОМ".

"По предложению нашей украинской стороны только пять – услышьте эту цифру – только пять российских матерей захотели поехать в Украину, чтобы забрать своих сыновей из плена. На всю Россию нашлось только пять нормальных женщин. Это все, что нужно знать об орде", – заявил Братчук.

Еще в начале марта советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев. Он опубликовал алгоритмы, как это можно сделать.

Контекст:

Между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись больше 1 тыс. человек.

Самый крупный у настоящему моменту обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

С 18 сентября в Украине действует центр для обращений российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в плен. За месяц в него поступило более 3 тыс. обращений от россиян.

Теги: пленные, война России против Украины, Сергей Братчук
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