Только пять матерей из РФ согласились забрать сыновей из плена – Братчук

Российских пленных из Украины могут забрать их матери, если согласятся приехать за ними Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

"По предложению нашей украинской стороны только пять – услышьте эту цифру – только пять российских матерей захотели поехать в Украину, чтобы забрать своих сыновей из плена. На всю Россию нашлось только пять нормальных женщин. Это все, что нужно знать об орде", – заявил Братчук.

Еще в начале марта советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев. Он опубликовал алгоритмы, как это можно сделать.